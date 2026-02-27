Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Obria dohoda je podpísaná. Paramount kúpil „bratov“ Warnerovcov za za 110 miliárd dolárov

Obria dohoda je podpísaná. Paramount kúpil „bratov“ Warnerovcov za za 110 miliárd dolárov

Spoločnosť Paramount Skydance (PSKY) v piatok ráno podpísala s mediálnou skupinou Warner Bros. Discovery (WBD) zmluvu o jej prevzatí za 110 miliárd dolárov. Vyplýva to z nahrávky z porady WBD, ktorú má k dispozícii agentúra Reuters, píše TASR.

27.02.2026 21:05
debata
Harry Potter Čítajte viac Generálny riaditeľ Warner Bros. má jasno. Seriál Harry Potter bude najväčšou streamovacou udalosťou v histórii

O prevzatie mediálnej skupiny mala záujem aj firma Netflix, ale odmietla zvýšiť svoju predchádzajúcu ponuku. „Netflix mal zákonné právo dorovnať ponuku PSKY. Ako všetci viete, nakoniec sa rozhodli tak neurobiť. Výsledkom toho bola dnes ráno podpísaná zmluva s PSKY,“ citovala agentúra Reuters riaditeľa pre príjmy a stratégiu Warner Bros. Discovery Brucea Campbella.

Zmluva vytvorí z Paramountu jedno z najväčších filmových štúdií na svete a umožní mu využívať filmové tituly ako Fantastické zvery či Matrix. Podľa Reuters je na stole tiež spojenie streamovacích platforiem HBO Max a Paramount+, čím by mohlo na trhu súťažiť s Netflixom.

Barbara Gregušová Čítajte viac Slovenka Barbara navrhuje kostýmy pre Netflix: Pracovala som aj zadarmo, naše ženy majú v móde navrch
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #netflix #Warner Bros. #Paramount Skydance Corporation
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"