Obria dohoda je podpísaná. Paramount kúpil „bratov“ Warnerovcov za za 110 miliárd dolárov

O prevzatie mediálnej skupiny mala záujem aj firma Netflix, ale odmietla zvýšiť svoju predchádzajúcu ponuku. „Netflix mal zákonné právo dorovnať ponuku PSKY. Ako všetci viete, nakoniec sa rozhodli tak neurobiť. Výsledkom toho bola dnes ráno podpísaná zmluva s PSKY,“ citovala agentúra Reuters riaditeľa pre príjmy a stratégiu Warner Bros. Discovery Brucea Campbella.
Zmluva vytvorí z Paramountu jedno z najväčších filmových štúdií na svete a umožní mu využívať filmové tituly ako Fantastické zvery či Matrix. Podľa Reuters je na stole tiež spojenie streamovacích platforiem HBO Max a Paramount+, čím by mohlo na trhu súťažiť s Netflixom.