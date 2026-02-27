Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet V Kongu po stiahnutí povstalcov našli masové hroby so 172 telami

V Kongu po stiahnutí povstalcov našli masové hroby so 172 telami

V meste Uvira na východe Konga boli po decembrovom stiahnutí povstaleckých síl nájdené dva hromadné hroby, v ktorých sa nachádzalo najmenej 172 tiel. S odvolaním sa na vysokého vládneho úradníka to dnes napísala agentúra Reuters.

27.02.2026 21:53
debata

Povstalci z aliancie AFC/M23, kde AFC predstavuje politické a M23 ozbrojené krídlo, Uviru neďaleko hraníc s Burundi krátko obsadili vlani v decembri. Po týždni z mesta pod tlakom Spojených štátov začali ustupovať a konžská armáda tam znova vstúpila v januári.

V utorkovom oznámení Jeana-Jacquesa Purusiho, guvernéra provincie Južné Kivu, kde sa Uvira nachádza, zaznelo, že v jednom hrobe bolo 31 a v druhom 141 tiel. Miestne úrady neoznámili, ako ľudia zomreli, a okolnosti ich úmrtia agentúra nemohla nezávisle overiť. Miestny ľudskoprávny aktivista navyše tvrdí, že ďalšie masové hroby sú v osem kilometrov vzdialenej dedine Kabimba. Hovorca AFC/M23 na žiadosť Reuters o komentár zatiaľ nereagoval.

Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v decembri uviedla, že ozbrojenci z M23 v Uvire vykonali mimosúdne popravy a že telá boli v niekoľkých štvrtiach. Odkazovala sa pritom na obyvateľa a zdroj z OSN. AFC/M23 vtedy na tieto obvinenia nereagovala, už skôr ale obvinila HRW z vedenia dezinformačnej kampane proti nej. HRW však zároveň podotkla, že násilností sa pred obsadením Uviru a pri svojom ústupe dopustila aj konžská armáda a spriatelené milície.

Donald Trump / Paul Kagame / Felix-Antoine Tshisekedi / Čítajte viac Trumpov mier dlho nevydržal. Rwanda obvinila KDR a Burundi z porušovania prímeria

Povstalci z M23 na začiatku minulého roka v rýchlej ofenzíve ovládli rozsiahle oblasti provincií Severné Kivu a Južné Kivu bohatých na nerastné suroviny vo východnom Kongu, vrátane veľkých miest Goma a Bukavu. V priebehu niekoľkých mesiacov bolo zabitých najmenej 7000 civilistov a stovky tisíc ľudí museli opustiť svoje domovy.

Kongo viní z podpory rebelov susednú Rwandu, ktorá naopak Kongo obviňuje z toho, že poskytlo útočisko členom hutuských milícií. Tí sú zodpovední za genocídu z roku 1994, pri ktorej v Rwande zomrelo vyše 800 000 menšinových Tutsiov a umiernených Hutuov.

Doteraz bolo podpísané a následne porušených niekoľko prímerí a mierových dohôd. Naposledy sa tak stalo 13. februára, keď konžská armáda uzavrela s M23 prímerie, ktoré malo začať platiť o päť dní neskôr.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Kongo #Rwanda #masový hrob #genocída v Rwande #Hnutie M23
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"