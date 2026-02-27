V Kongu po stiahnutí povstalcov našli masové hroby so 172 telami

Povstalci z aliancie AFC/M23, kde AFC predstavuje politické a M23 ozbrojené krídlo, Uviru neďaleko hraníc s Burundi krátko obsadili vlani v decembri. Po týždni z mesta pod tlakom Spojených štátov začali ustupovať a konžská armáda tam znova vstúpila v januári.
V utorkovom oznámení Jeana-Jacquesa Purusiho, guvernéra provincie Južné Kivu, kde sa Uvira nachádza, zaznelo, že v jednom hrobe bolo 31 a v druhom 141 tiel. Miestne úrady neoznámili, ako ľudia zomreli, a okolnosti ich úmrtia agentúra nemohla nezávisle overiť. Miestny ľudskoprávny aktivista navyše tvrdí, že ďalšie masové hroby sú v osem kilometrov vzdialenej dedine Kabimba. Hovorca AFC/M23 na žiadosť Reuters o komentár zatiaľ nereagoval.
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) v decembri uviedla, že ozbrojenci z M23 v Uvire vykonali mimosúdne popravy a že telá boli v niekoľkých štvrtiach. Odkazovala sa pritom na obyvateľa a zdroj z OSN. AFC/M23 vtedy na tieto obvinenia nereagovala, už skôr ale obvinila HRW z vedenia dezinformačnej kampane proti nej. HRW však zároveň podotkla, že násilností sa pred obsadením Uviru a pri svojom ústupe dopustila aj konžská armáda a spriatelené milície.Čítajte viac Trumpov mier dlho nevydržal. Rwanda obvinila KDR a Burundi z porušovania prímeria
Povstalci z M23 na začiatku minulého roka v rýchlej ofenzíve ovládli rozsiahle oblasti provincií Severné Kivu a Južné Kivu bohatých na nerastné suroviny vo východnom Kongu, vrátane veľkých miest Goma a Bukavu. V priebehu niekoľkých mesiacov bolo zabitých najmenej 7000 civilistov a stovky tisíc ľudí museli opustiť svoje domovy.
Kongo viní z podpory rebelov susednú Rwandu, ktorá naopak Kongo obviňuje z toho, že poskytlo útočisko členom hutuských milícií. Tí sú zodpovední za genocídu z roku 1994, pri ktorej v Rwande zomrelo vyše 800 000 menšinových Tutsiov a umiernených Hutuov.
Doteraz bolo podpísané a následne porušených niekoľko prímerí a mierových dohôd. Naposledy sa tak stalo 13. februára, keď konžská armáda uzavrela s M23 prímerie, ktoré malo začať platiť o päť dní neskôr.