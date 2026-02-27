Dvaja nezávislí novinári dostali v Bielorusku dlhoročné tresty väzenia

Uladzimir Janukevič (65), ktorý založil a vydával médiá Intex-Press a BAR24, bol odsúdený na 14 rokov väzenia, zatiaľ čo jeho 44-ročný kolega Andrej Pakalenko dostal 12 rokov. Ich médiá patrili k najobľúbenejším v Bielorusku.
Rozsudky vyniesol okresný súd v Breste pri hraniciach s Poľskom, ktorý konal za zatvorenými dverami, a podrobnosti obvinenia tak zostávajú nejasné. Štátna televízia odvysielala reportáž, v ktorej tvrdila, že novinári mali väzby na nemecké veľvyslanectvo.
„Tieto hrozné tresty ukazujú, že (bieloruské) úrady nemajú v úmysle zastaviť najrozsiahlejšie represie proti novinárom v Európe, ktoré trvajú už šiesty rok,“ povedal agentúre AP predseda bieloruského združenia novinárov Andrej Bastunec. „Akýkoľvek nesúhlas úrady tvrdo trestajú,“ dodal.
Ako informoval spravodajský server Kresy24.pl, proces s oboma novinármi, ktorí boli zadržaní v roku 2024, začal tento rok 3. februára a rozsudky padli 26. februára.
V Bielorusku už viac ako tri desaťročia vládne Alexander Lukašenko a veľmi si udržuje neúprosným potláčaním opozície. Po voľbách v roku 2020, ktoré boli všeobecne považované za zmanipulované, vyšli do ulíc protestovať státisíce ľudí. Viac ako 65 000 osôb bolo zatknutých, tisíce ľudí zbili bezpečnostné sily a úrady zakázali a uzavreli stovky nezávislých médií a mimovládnych organizácií, dodala AP.Čítajte viac Lukašenkova medová pasca. Špionáž so sexom v Kyjeve. Bieloruská agentka prenikla až do blízkosti Zelenského
Podľa bieloruského združenia novinárov je v súčasnosti v Bielorusku väznených 28 nezávislých žurnalistov. Skupina na ochranu ľudských práv Vjasna uvádza, že v bieloruských väzniciach je teraz 1143 politických väzňov, napísala AP.