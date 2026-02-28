Orbánovci dali svojej armáde úlohy, ako keby sa Zelenskyj chystal napadnúť Maďarsko

Najprv sa pozrime, ako ako reagoval Szalay-Bobrovniczky po výrokoch Orbána. „Zdvojnásobili sme kapacitu vrtuľníkov na východe štátu. Tieto helikoptéry sú určené na odrazenie bezpilotných zariadení letiacich na maďarské územie, ktoré letia príliš pomaly aj príliš nízko na to, aby ich dokázali zachytiť zariadenia protivzdušnej obrany," citovala ministra obrany agentúra MTI.
Szalay-Bobrovniczky pokračoval, že vojaci dostali veľa elektronických rušičiek. Tie by mali slúžiť proti nepriateľským dronom. Minister spresnil, že odborníci vypracovali dvadsať koncových bodov kritickej infraštruktúry, ktoré dôkladne postrážia príslušníci ozbrojených síl. „NATO bolo o opatreniach informované," dodal.
Šéf rezortu obrany zopakoval viac-menej to, o čom rozprával predseda vlády: „Cieľom týchto opatrení je predchádzať a v prípade potreby odraziť provokatívne a iné letecké alebo pozemné útoky na maďarskú energetickú infraštruktúru, a týmto spôsobom zabezpečiť absolútne nevyhnutný, základný prostriedok maďarského hospodárstva a dopravy – energiu, a tým zaručiť bezpečnosť maďarského ľudu." Orbán ešte pred jeho vyjadreniami zdôraznil, že v okolí elektrární a rozvodní bude vyhlásený zákaz lietania s dronmi.
V Kyjeve vidia tieto kroky ako súčasť protiukrajinskej hystérie. Akýkoľvek záujem o poškodenie maďarskej energetickej infraštruktúry označujú za totálny nezmysel. Medzištátne vzťahy sa zhoršujú po prerušení dodávok ruskej ropy do Maďarska. Orbán je stále presvedčený, že Volodymyr Zelenskyj by už mohol opäť spustiť prevádzku ropovodu Družba, no ukrajinský prezident tvrdí, že je to naďalej nemožné.
Podobne ako Orbán sa vyjadril Szalay-Bobrovniczky: „Neexistujú nijaké technické ani netechnické okolnosti, ktoré by bránili dodávkam ropy." „Ukrajina tým, že neobnovuje prepravu ropy cez ropovod Družba, zámerne ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska," citoval denník Magyar Hírlap vedúceho úradu maďarskej vlády Gergelyho Gulyása.
Zastavenie dodávok ropy nepríjemne zasahuje aj Slovensko. Pochopiteľne, že tá cez Družbu netečie teraz ani do našej krajiny. Robert Fico v piatok 27. februára telefonoval so Zelenským, pričom podľa slovenského premiéra rozhovor potvrdil rozdielne postoje oboch štátov. Fico, ktorý sa odvoláva na spravodajské informácie, tvrdí, že ropovod je funkčný, no Ukrajinci opakujú, že oprava potrubia po ruských útokoch si vyžiada dlhší čas.
Protiukrajinská rétorika orbánovcov sa stupňuje s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia 12. apríla. Vládnucej strane Fidesz hrozí, že stratí moc, respektíve krajinu začne riadiť opozičná strana Tisza, ktorú vedie Péter Magyar. Hľadanie takzvaného vonkajšieho nepriateľa nie je ničím novým v politickej stratégii Orbána. Predviedol to aj pred štyrmi rokmi, keď znovu vyhral voľby. Hovoril vtedy v kampani o mnohých nepriateľoch, ktorých videl v zahraničí: medzinárodnú ľavicu, byrokratov v Bruseli, „sorosovské" organizácie, progresívne médiá a nevynechal ani ukrajinského prezidenta.
Orbán je presvedčený o tom, že Zelenskyj si veľmi želá víťazstvo Magyara vo voľbách, a preto je odhodlaný pomôcť mu aj tak, že vytvorí pred voľbami chaos v Maďarsku. Podľa maďarského lídra tak, že by v krajine výrazne zdraželi energie, respektíve pohonné hmoty. Popritom sa Orbán obúva aj do Maygara. „Vyhlasuje o ňom, že ho platí Brusel a Kyjev," konštatoval server Euronews.
Čo sa týka sprísnenej bezpečnosti v oblasti kľúčových bodov maďarskej energetickej infraštruktúry, Ukrajinci iba nechápavo krútia hlavou, keď počujú, že oni by mohli mať záujem poškodiť ju. Vplyvný poslanec Roman Kostenko to označil za nonsens – za výrok, ktorý nestojí na nijakých základoch. „Kyjev vedie ťažkú vojnu proti Rusku a určite neplánuje vyzvať do boja celú Severoatlantickú alianciu," zdôraznil pre televíznu stanicu 24 kanal Kostenko, ktorý má funkciu tajomníka parlamentného výboru pre obranu, národnú bezpečnosť a rozviedku.
Kostenko poradil členským štátom NATO, aby si vyžiadali od Maďarska spravodajské informácie, ktoré podľa Orbána vyvolávajú obavy o bezpečnosť energetických objektov v štáte. „Ak Ukrajina začne bojovať proti malému Maďarsku, tak bude potrebovať na svoju obranu celé NATO. Je to absurdné…" pokračoval poslanec. Kostenko po ironickej poznámke povedal, čo považuje za jeden z možných motívov Orbánovej protiukrajinskej hystérie: „Robí to kvôli svojim voličom v nádeji, že ich to možno zjednotí."
Predstavitelia Tiszy sa správajú inak k Ukrajine v porovnaní so špičkami Fideszu, ale vyslovene jej nejdú poruke. Môže to súvisieť s tým, že sa chcú vyhnúť ďalšiemu zneužívaniu vzťahu ku Kyjevu v predvolebnej kampani. Napríklad europoslanci Tiszy nehlasovali za poskytnutie pôžičky EÚ Ukrajine v objeme 90 miliárd eur a Magyar nepodporuje jej urýchlený vstup do únie. Druhá vec by mohla mať spojitosť s faktom, že len 30 percent Maďarov si želá samotný vstup Ukrajincov do EÚ, čo je najnižšia podpora vo všetkých členských krajinách európskej dvadsaťsedmičky. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizoval Eurobarometer na jeseň minulého roku. Pripomeňme, že Orbán opakuje, že členstvo Ukrajiny v únii by podľa neho znamenalo katastrofu pre finančné i bezpečnostné záujmy Maďarska.
Na jar 2022 pred voľbami Orbán strašil tým, že výhra opozičných síl by viedla k vyslaniu maďarských vojakov na Ukrajinu. Teraz to podobne tvrdí o Magyarovi. „Orbán sa snaží presvedčiť obyvateľov, že najväčšou hrozbou pre štát nie je zhoršenie sociálnych služieb, rast cien a hospodárska stagnácia, ale Ukrajina," podotkol denník Guardian. Šesť týždňov pred hlasovaním by sa predvolebná kampaň dala označiť za súboj medzi kritikou Magyara na adresu domácich problémov Orbánovej vlády a vyvolávaním protiukrajinských vášní, čo predvádza Fidesz.
Jeden z najnovších prieskumov verejnej mienky nepriniesol Orbánovi dobrú správu, naopak: podľa zistení agentúry Median by Tisza zvíťazila až so ziskom 55 percent hlasov. Fidesz by podporilo 35 percent voličov (ostatné percentná by si rozdelili malé politické strany). Magyar sa však už vopred tešiť nemôže, lebo maďarský volebný systém je komplikovaný. Veľa mandátov sa rozdelí v jednomandátových volebných obvodoch, kde by lepšie mohli dopadnúť kandidáti Fideszu.