Lietadlo v Bolívii spadlo na cestu, zomrelo najmenej 15 ľudí. Bolo plné peňazí, lietali z neho bankovky

Lietadlo poničilo viac ako desiatku áut, bolo ťažko poškodený a do okolia z neho lietali bankovky, napísala agentúra AP. Policajti museli použiť slzotvorný plyn proti ľuďom, ktorí si chceli z miesta nehody odnášať peniaze, uviedol spravodajský web El Deber. Príčina nehody zatiaľ nie je známa.
Nákladné lietadlo Hércules C-130 sa zrútilo okolo 18.00 h miestneho času (23.00 h SEČ) neďaleko letiska pri vysokohorskom meste El Alto susediaceho s metropolou. Terminál kvôli nehode dočasne prerušil prevádzku, napísala agentúra Reuters. Zábery z médií ukazujú zničený stroj, na ktorého záchrane pracujú hasiči.
Šéf bolivijských hasičov Pavol Tovar uviedol, že zomrelo 15 ľudí a desiatka zranených bola prevezená do nemocnice. Hasiči použili veľké množstvo vody, aby predišli explózii lietadla.
Popri hasičoch na miesto dorazili policajné jednotky, ktoré sa snažili zabezpečiť okolie pred ľuďmi, ktorí si chceli odnášať peniaze. Niektorí na policajtov začali hádzať kamene, polícia reagovala slzotvorným plynom. Šéf bolívijskej centrálnej banky David Espinoza obyvateľov krajiny informoval, že držba bankoviek, ktoré prevážalo lietadlo, je nelegálna a že ich nebudú môcť použiť.