ONLINE: Izrael a USA útočia na Irán. Výbuchy hlásia po celej krajine, Trump oznámil ciele operácie

Najdôležitejšie udalosti
- Izrael spolu s USA zaútočili na Irán, Teheránom znejú výbuchy
- Dnešné údery na Irán by podľa médií mali byť oveľa rozsiahlejšie ako útok USA vlani v júni
- Izrael vyhlásil výnimočný stav po celej krajine, pripravujú sa na odvetu Iránu
- Irán, Izrael a Irak uzavreli svoje vzdušné priestory
- Donald Trump oznámil, že USA začali v Iráne „hlavné bojové operácie“. Prezradil ciele misie
8:57 Americký prezident Donald Trump vo videu na sociálnej sieti Truth social oznámil, že USA začali v Iráne „hlavné bojové operácie“. Cieľom útoku je podľa Trumpa ochrana amerického ľudu „eliminovaním závažných hrozieb zo strany iránskeho režimu“.
Podľa Trumpa sa USA postarajú o to, aby Teherán nezískal jadrovú zbraň, ale je možné, že pri vojenskej operácii zomrú americkí vojaci. Prezident uviedol, že Irán sa pokúsil obnoviť svoj jadrový program a pokračoval vo vývoji rakiet dlhého doletu. Tie podľa jeho slov môžu ohroziť spojencov v Európe, americké jednotky v zahraničí a "čoskoro by mohli dosiahnuť aj USA.“ Trump dodal, že operácie majú „zabrániť tejto veľmi zlomyseľnej radikálnej diktatúre ohrozovať Ameriku“.
8:42 Teherán podľa zdrojov agentúry Reuters pripravuje odvetu za ranný útok Izraela a USA. Irán, Izrael a Irak uzavreli svoj vzdušný priestor. (reuters)
8:39 Podľa iránskych médií bolo v mestách po celom Iráne počuť výbuchy. Tlačová agentúra Fars informuje, že výbuchy bolo počuť v mestách Isfahán, Qom, Karaj a Kermanshah. Tlačová agentúra tiež informovala, že niekoľko rakiet zasiahlo univerzitnú ulicu a štvrť Republiky v TEheráne.
Výbuchy bolo počuť na dvoch miestach v Teheráne, informovala aj iránska tlačová agentúra. Uviedla, že nad mestom stúpa dym. (bbc.com)
8:28 Izraelský minister Kac vyhlásil výnimočný stav po celej krajine. Medzitým sa po celom Izraeli rozozvučali sirény varujúce pred leteckým poplachom. Izraelská armáda vysvetlila, že po celej krajine spustila sirény varujúce pred náletmi, „aby pripravila verejnosť na možnosť odpálenia rakiet proti Izraelu“ pri iránskej odvete.
Armáda podľa Times of Israel tiež varovala civilistov, aby sa držali blízko protileteckých krytov, ale dodala, že v tejto chvíli nie je nutné sa do nich uchýliť. (reuters)
8:21 Rakety vypálené na Teherán dopadli blízko sídla iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Chameneí ale v iránskej metropole nebol, agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa napísala, že sa nachádza na bezpečnom mieste.
8:09 Do útoku na Irán sa zapojili tiež Spojené štáty, ide o spoločnú izraelsko-americkú operáciu, uvádzajú izraelské a americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje. Podľa predstaviteľov USA citovaných denníkom The New York Times (NYT) by terajšie údery mali byť oveľa rozsiahlejšie ako americký útok, ktorý vlani v júni mieril na niektoré zariadenia súvisiace s iránskym jadrovým programom.
7:55 Izrael začal preventívny útok proti Iránu, oznámil v sobotu ráno izraelský minister obrany Jisrael Kac. V Teheráne bolo počuť niekoľko výbuchov, z miest v centre mesta stúpa dym, uvádzajú agentúry. Podľa Kaca je cieľom útokov „odstrániť nebezpečenstvo pre Štát Izrael“, napísal server denníka Times of Israel (TOI).
Nad Teheránom stúpajú dva stĺpy čierneho dymu, píše AFP s odvolaním sa na svojich spravodajcov na mieste. Podľa iránskych štátnych médií boli počuť najmenej tri výbuchy a niekoľko striel zasiahlo centrum iránskej metropoly.