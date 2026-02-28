New York Times: Trumpov útok na Irán je bezohľadný. Jeho chuť na vedenie vojen rastie

„Donald Trump vo svojej prezidentskej kampani v roku 2024 voličom sľuboval, že vojny ukončí, a nebude ich začínať. Počas uplynulého roka však namiesto toho nariadil vojenské údery v siedmich krajinách. Jeho chuť na vojenské intervencie rastie. Teraz v spolupráci s Izraelom nariadil nový útok proti Iránu a americkí predstavitelia očakávajú, že ude oveľa rozsiahlejší ako cielené bombardovanie jadrových zariadení vlani v júni. Doteraz však neposkytol žiadne dôveryhodné vysvetlenie, prečo riskuje životy príslušníkov ozbrojených síl,“ píše sa v komentári, ktorý uverejnil New York Times.
Denník pripomenul, že do procesu prípravy útoku Biely dom nezapojil Kongres, pričom ten má podľa americkej ústavy výhradnú právomoc vyhlásiť vojnu. Trump namiesto vysvetľovania svojich krokov hovorí len o čiastkových dôvodoch vrátane občasnej podpory iránskeho ľudu protestujúceho proti tyranskej vláde a požiadavky, aby sa Irán vzdal úsilia o získanie jadrovej zbrane.Čítajte viac ONLINE: Izrael a USA útočia na Irán. Veľké bojové operácie sa začali, oznámil Trump. Teherán vypálil vlnu rakiet a dronov
„Aby bolo jasné, iránsky režim si nezaslúži žiadne sympatie. Od svojej revolúcie pred 47 rokmi spôsobil nešťastie vlastnému ľudu, susedom aj celému svetu. Tento rok zmasakroval tisíce demonštrantov. Väzní a popravuje politických disidentov. Utláča ženy, LGBTQ komunitu a náboženské menšiny. Jeho vodcovia uvrhli vlastných občanov do chudoby, zatiaľ čo bohatnú na korupcii. Od svojho nástupu k moci vyhlasujú „Smrť Amerike“, v regióne zabili stovky príslušníkov amerických ozbrojených síl a financovali terorizmus, ktorý zabíjal civilistov na Blízkom východe aj v ďalekej Argentíne,“ pripomenul New York Times.Čítajte viac Bude terčom aj ajatolláh Chameneí? Na zmenu režimu v Iráne nie sme pripravení, ale Izrael to nezaujíma, upozorňuje expert
Podľa novín iránska vláda predstavuje zásadnú hrozbu, pretože spája svoju vražednú ideológiu s jadrovými ambíciami a americkí prezidenti oboch politických strán správne prijali záväzok zabrániť Teheránu získať bombu.
"Trump však júnovom údere vyhlásil iránsky jadrový program za zničený, čo je tvrdenie, ktoré vyvrátili americké spravodajské služby a aj tento nový útok. Je to tiež jasný znak toho, aký malý ohľad berie prezident na svoju povinnosť hovoriť pravdu, keď vysiela americké ozbrojené sily do boja. Ukazuje to tiež, ako málo by mali občania USA dôverovať jeho ubezpečeniam o cieľoch a výsledkoch jeho rastúceho zoznamu vojenských dobrodružstiev. Prístup Trumpa k Iránu je bezohľadný. Jeho ciele sú nejasne definované. Nepodarilo sa mu zabezpečiť medzinárodnú ani domácu podporu, ktorá by bola nevyhnutná na zvýšenie šancí na úspešný výsledok. A ignoroval americké aj medzinárodné právo týkajúce sa vedenia vojny,“ dodal New York Times.