ONLINE: Rusi útočili v Dnipre. Kyjev vyslal stovku dronov, rafinériu v Rusku pohltili plamene

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 465 dní
Pri ruskom útoku na Dnipro na juhovýchode Ukrajiny utrpel zranenie jeden človek, ruské drony poškodili dopravnú infraštruktúru v oblastnom centre, uviedol šéf oblastnej správy Oleksandr Hanža.
Ukrajinské drony spôsobili požiar v rafinérii pri obci Novominska na juhu Ruska. Požiar bol medzitým úplne uhasený, oznámil dnes ráno krízový štáb Krasnodarského kraja, podľa ktorého sa nálet obišiel bez obetí a ranených.
V Novominskej sa nachádza rafinéria spoločnosti Albašneft, ktorá je v prevádzke od roku 2010 a je schopná spracovať až 320-tisíc ton ropy ročne. Vyrába benzín, naftu a mazut. Podnik, vzdialený približne 250 kilometrov od frontu, napadli ukrajinské drony aj pred rokom, napísala agentúra Unian.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo zničenie 97 ukrajinských dronov za uplynulú noc, vrátane štyroch dronov nad Krasnodarským krajom. O celkovom počte útočiacich dronov a prípadných škodách sa ako obvykle nezmienilo.
Rusko proti Ukrajine v noci odpálilo jednu raketu Iskander-M a vyslalo 105 dronov, z ktorých sa 96 podarilo zneškodniť, uviedlo ukrajinské letectvo. Dodalo bez ďalších podrobností, že zaznamenalo zásahy šiestich dronov a dopad trosiek na siedmich miestach. (čtk)