Zelenskyj by podporil operáciu USA proti režimu v Teheráne, nie však proti iránskemu ľudu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že by podporil operáciu Spojených štátov proti režimu v Teheráne, ale nie proti ľuďom v Iráne. Tí podľa neho potrebujú pomoc, aby zvrhli režim, uviedol podľa médií. Spojené štáty a Izrael v sobotu ráno začali rozsiahle údery na rad cieľov v Iráne.
Zelenskyj u Trumpa (Video z 28.12.2025)
Americký prezident Donald Trump privítal vo svojom sídle na Floride svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského na rokovaniach o mierovom pláne zameranom na ukončenie vojny na Ukrajine. / Zdroj: White House
