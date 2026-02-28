USA a Izrael cielili na hlavy iránskeho režimu. Prezident údajne žije, o Chameneím sa nič nevie

Cieľmi sobotňajších americko-izraelských útokov boli aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. O prezidentovi miestne médiá písali, že je v poriadku, avšak stav ajatolláha známy nie je.
TASR,
ČTK
28.02.2026 11:47
Foto: SITA/AP
Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí
Nemenovaný izraelský činiteľ uviedol, že zatiaľ nie je jasné, akú mali údery cielené na lídrov iránskeho režimu úspešnosť. Bližšie podrobnosti zdroj neoznámil.
Aké zbrane môžu použiť USA proti Iránu?
Video
Zdroj: Reuters
Správu aktualizujeme…
Čítajte viac Blanárov rezort Slovákom: Opustite Izrael a Palestínu. Masívne rušenie letov ochromí globálnu dopravu