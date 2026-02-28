Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet USA a Izrael cielili na hlavy iránskeho režimu. Prezident údajne žije, o Chameneím sa nič nevie

USA a Izrael cielili na hlavy iránskeho režimu. Prezident údajne žije, o Chameneím sa nič nevie

Cieľmi sobotňajších americko-izraelských útokov boli aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. O prezidentovi miestne médiá písali, že je v poriadku, avšak stav ajatolláha známy nie je.

28.02.2026 11:47
Alí Chameneí Foto:
Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí
debata

Nemenovaný izraelský činiteľ uviedol, že zatiaľ nie je jasné, akú mali údery cielené na lídrov iránskeho režimu úspešnosť. Bližšie podrobnosti zdroj neoznámil.

Aké zbrane môžu použiť USA proti Iránu?
Video
Zdroj: Reuters

Správu aktualizujeme…

Israel Iran US Čítajte viac Blanárov rezort Slovákom: Opustite Izrael a Palestínu. Masívne rušenie letov ochromí globálnu dopravu
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #USA #Irán #ajatolláh Ali Chameneí #Masúd Pezeškján
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"