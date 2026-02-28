Moskva Trumpovi a Izraelu: Okamžite ukončite útoky na Irán. Británia sa obáva širšieho konfliktu, Macron žiadia zvolanie BR OSN

„Požadujeme okamžitý návrat na cestu politického a diplomatického urovnania,“ zdôraznila podľa agentúr Moskva a uistila, že Rusko je pripravené pomôcť pri hľadaní mierových riešení založených na medzinárodnom práve, vzájomnom rešpekte a rovnováhe záujmov.
Po tom, čo Rusko vo februári 2022 v rozpore s medzinárodným právom začalo rozsiahlu vojenskú inváziu na susednú Ukrajinu, stal sa Irán pre Moskvu kľúčovým partnerom a dodávateľom niektorých zbraňových systémov.
Za nebezpečný označila šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová najnovší vývoj na Blízkom východe po amerických a izraelských útokoch na Irán. Na sieti X uviedla, že iránsky režim zabil tisíce ľudí a podporou militantných skupín, jadrovým a raketovým programom predstavuje vážnu hrozbu pre globálnu bezpečnosť.
„EÚ prijala prísne sankcie voči Iránu a podporila diplomatické riešenia, a to aj v otázke riešenia jadrovej otázky,“ napísala Kallasová s tým, že telefonovala s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom a ďalšími predstaviteľmi.
Kallasová podčiarkla význam ochrany civilného obyvateľstva a dodržiavania medzinárodného práva. EÚ podľa nej sťahuje z Blízkeho východu všetok nepotrebný personál a prostredníctvom svojej konzulárnej siete pomáha pri zabezpečovaní odchodu svojich občanov.
„Naša námorná misia Aspides zostáva v Červenom mori v stave vysokej pohotovosti a je pripravená pomáhať udržiavať námorný koridor otvorený,“ uviedla. Súčasne pripomenula, že EÚ spolupracuje s arabskými krajinami pri hľadaní diplomatických možností.
Francúzsko žiada zvolanie BR OSN
Rozpútanie vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom má veľmi vážne dôsledky pre medzinárodný mier a bezpečnosť, eskalácia je nebezpečná pre všetkých, uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron. Na sociálnej sieti X tiež oznámil, že Francúzsko žiada o naliehavé zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.
„Terazšia eskalácia je nebezpečná pre všetkých. Musí prestať. Iránsky režim musí pochopiť, že teraz nemá inú možnosť, než sa zapojiť do rokovaní o ukončení svojho jadrového a raketového programu, ako aj o akciách destabilizujúcich región. To je absolútne nevyhnutné pre bezpečnosť všetkých na Blízkom východe,“ napísal Macron.
Zdôraznil tiež, že iránsky ľud musí dostať možnosť slobodne si budovať svoju budúcnosť. Masakry diskvalifikovali islamský režim a je nevyhnutné, aby sa rozhodovanie sa vrátilo do rúk ľudí, dodal francúzsky prezident s odkazom na nedávne krvavé potlačenie rozsiahlych protirežimných protestov v krajine.
„V tejto kľúčovej chvíli sú prijímané všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti nášho národného územia, našich občanov a nášho majetku na Blízkom východe. Francúzsko je tiež pripravené nasadiť nevyhnutné zdroje na ochranu svojich najbližších partnerov, ak o to požiadajú,“ uistil Macron.
Británia sa obáva širšieho konfliktu
Britská vláda vyjadrila v sobotu obavy, že vojenské útoky Spojených štátov a Izraela na Irán môžu prerásť do širšieho konfliktu na Blízkom východe.
„Nechceme byť svedkami ďalšej eskalácie do širšieho regionálneho konfliktu,“ povedal hovorca britskej vlády a dodal, že bezprostrednou prioritou Spojeného kráľovstva je bezpečnosť jeho občanov v regióne.
Britská vláda v sobotu tiež vyzvala svojich občanov v štyroch krajinách Blízkeho východu, aby sa ukryli do bezpečia. „Vzhľadom na hlásené raketové útoky by sa britskí občania v Bahrajne, Kuvajte, Katare a Spojených arabských emirátoch mali okamžite ukryť,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Londýne na platforme X.
Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu ráno vojensky zaútočili na Irán. USA v posledných týždňoch zhromaždili na Blízkom východe početnú vojenskú silu vrátane dvoch lietadlových lodí, ktoré sprevádzajú ďalšie plavidlá, a desiatok stíhacích a podporných lietadiel. Americký prezident Donald Trump hrozil Iránu intervenciou, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe.
Už v piatok šéf Bieleho domu naznačil, že stráca trpezlivosť pri nedostatočnom pokroku v nepriamych rokovaniach medzi USA a Iránom. Vo videu zverejnenom v sobotu zopakoval, že Irán nikdy nesmie získať jadrovú zbraň.
Spojené štáty a Izrael v sobotu ráno spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, ktorej deklarovaným cieľom je zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň a zlikvidovať „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu. Americkí a izraelskí predstavitelia ale zároveň odkázali Iráncom, že by mali prevziať kontrolu nad svojou krajinou.Čítajte viac ONLINE: Izrael a USA útočia na Irán, Trump pripúšťa obete. Teherán odpovedal, americkí spojenci čelia útokom