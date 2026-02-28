V Iráne po zásahu dievčenskej školy hlásia 40 obetí a 48 zranených

Iránske odvetné útoky na štáty v regióne si vyžiadali najmenej jednu obeť, uviedla agentúra AP, podľa ktorej jednu osobu v Spojených arabských emirátoch (SAE) zabili padajúce úlomky z rakety.
V škole v okrese Mínáb na juhu Iránu bolo v čase zásahu približne 170 žiačok, napísala iránska agentúra Tasním s odvolaním sa na viceguvernéra provincie Hormozgán, kde sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní. V Mínábe majú základňu aj polovojenské Revolučné gardy.
Irán v odvete za sobotňajší vojenský zásah útočil raketami na Izrael aj na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Jordánsku.
Izraelská záchranná služba po iránskych útokoch hlásila jedného zraneného; ide o muža vo veku okolo 50 rokov, ktorý utrpel ľahké zranenia po páde do jamy vyhĺbenej zvyškami rakiet.
Revolučné gardy uviedli, že všetky základne a záujmy Spojených štátov na Blízkom východe sú legitímnymi cieľmi. „Vieme, že USA sú hlavným hýbateľom dnešnej agresie a sionistický režim je jej sponzorom. Zároveň ich považujeme za jedno a to isté,“ píše sa vo vyhlásení citovanom webom stanice Sky News.
Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo solidaritu s päticou napadnutých krajín a iránske útoky odsúdilo, podobne ako Spojené arabské emiráty. Jordánska vláda reagovala, že nie je účastníkom konfliktu, ale bude brániť záujmy štátu všetkými silami. Vyzvala tiež na zastavenie eskalácie.Čítajte viac Medvedev k útokom USA na Irán: "Mierotvorca Trump sa do toho pustil znova." Zelenskyj by operáciu podporil