V Iráne po zásahu dievčenskej školy hlásia 40 obetí a 48 zranených

Pri americko-izraelskej operácii bola podľa iránskych médií zasiahnutá dievčenská základná škola v provincii Hormozgán. Miestny predstaviteľ podľa agentúry AFP tvrdí, že o život prišlo najmenej 40 žiačok. Zranených je 48. Pôvodné informácie hovorili o piatich a neskôr o 24 mŕtvych.

28.02.2026 13:03
Iránske odvetné útoky na štáty v regióne si vyžiadali najmenej jednu obeť, uviedla agentúra AP, podľa ktorej jednu osobu v Spojených arabských emirátoch (SAE) zabili padajúce úlomky z rakety.

V škole v okrese Mínáb na juhu Iránu bolo v čase zásahu približne 170 žiačok, napísala iránska agentúra Tasním s odvolaním sa na viceguvernéra provincie Hormozgán, kde sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní. V Mínábe majú základňu aj polovojenské Revolučné gardy.

Irán v odvete za sobotňajší vojenský zásah útočil raketami na Izrael aj na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Jordánsku.

Izraelská záchranná služba po iránskych útokoch hlásila jedného zraneného; ide o muža vo veku okolo 50 rokov, ktorý utrpel ľahké zranenia po páde do jamy vyhĺbenej zvyškami rakiet.

Revolučné gardy uviedli, že všetky základne a záujmy Spojených štátov na Blízkom východe sú legitímnymi cieľmi. „Vieme, že USA sú hlavným hýbateľom dnešnej agresie a sionistický režim je jej sponzorom. Zároveň ich považujeme za jedno a to isté,“ píše sa vo vyhlásení citovanom webom stanice Sky News.

Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo solidaritu s päticou napadnutých krajín a iránske útoky odsúdilo, podobne ako Spojené arabské emiráty. Jordánska vláda reagovala, že nie je účastníkom konfliktu, ale bude brániť záujmy štátu všetkými silami. Vyzvala tiež na zastavenie eskalácie.

