Slovenka žijúca v Dubaji: Nad hlavami sme mali stíhačky, počuli sme silnú explóziu

Irán v reakcii na americko-izraelské údery v sobotu zaútočil na viaceré vojenské zariadenia USA na Blízkom východe vrátane základne v Spojených arabských emirátoch.

28.02.2026 14:49
Svedkyňa pochádzajúca zo Slovenska pre agentúru TASR uviedla, že výbuch zaznamenali aj v okolí Dubaja.

Aké zbrane môžu použiť USA proti Iránu?
Zdroj: Reuters

„Bola som približne hodinu od Dubaja vo vonkajšej reštaurácii na pláži v meste Umm al-Kajwajn. Ľudia okolo nás začali čítať správy o dianí v regióne. Krátko nato sme v diaľke počuli jednu výraznú explóziu a potom zvuky (vysoko) vo vzduchu,“ uviedla pre TASR Slovenka žijúca v Dubaji, ktorá si želala ostať v anonymite. Dodala, že na oblohe taktiež spozorovala vojenské lietadlá, zrejme stíhačky.

Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a SAE. Úrady v SAE potvrdili, že pri údere na základňu v Abú Zabí zahynula najmenej jedna osoba.

Agentúra AFP s odvolaním sa na svojich svedkov rovnako informovala o výbuchu v okolí Dubaja. Jeden z nich ho popísal ako „veľkú explóziu, ktorá otriasla oknami“. Iný tvrdí, že spozoroval tri letiace rakety.

Trump Putin Čítajte viac Moskva Trumpovi a Izraelu: Okamžite ukončite útoky na Irán. Británia sa obáva širšieho konfliktu, Macron žiadia zvolanie BR OSN
