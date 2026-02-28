Slovenka žijúca v Dubaji: Nad hlavami sme mali stíhačky, počuli sme silnú explóziu

Svedkyňa pochádzajúca zo Slovenska pre agentúru TASR uviedla, že výbuch zaznamenali aj v okolí Dubaja.
„Bola som približne hodinu od Dubaja vo vonkajšej reštaurácii na pláži v meste Umm al-Kajwajn. Ľudia okolo nás začali čítať správy o dianí v regióne. Krátko nato sme v diaľke počuli jednu výraznú explóziu a potom zvuky (vysoko) vo vzduchu,“ uviedla pre TASR Slovenka žijúca v Dubaji, ktorá si želala ostať v anonymite. Dodala, že na oblohe taktiež spozorovala vojenské lietadlá, zrejme stíhačky.
Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a SAE. Úrady v SAE potvrdili, že pri údere na základňu v Abú Zabí zahynula najmenej jedna osoba.
Agentúra AFP s odvolaním sa na svojich svedkov rovnako informovala o výbuchu v okolí Dubaja. Jeden z nich ho popísal ako „veľkú explóziu, ktorá otriasla oknami“. Iný tvrdí, že spozoroval tri letiace rakety.Čítajte viac Moskva Trumpovi a Izraelu: Okamžite ukončite útoky na Irán. Británia sa obáva širšieho konfliktu, Macron žiadia zvolanie BR OSN