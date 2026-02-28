Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet VIDEO: Autá lietali ako hračky. Bleskový útok Izraela rozmetal sídlo iránskeho vodcu na kusy

VIDEO: Autá lietali ako hračky. Bleskový útok Izraela rozmetal sídlo iránskeho vodcu na kusy

Izraelský útok spôsobil na rezidencii iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího v Teheráne rozsiahle škody.

28.02.2026 15:27
debata (84)
Úder rozmetal rezidenciu Alího Chameneího na kusy
Video
Zdroj: X

Vyplýva to z družicových záberov zverejnených denníkom The New York Times, uviedol spravodajský web The Times of Israel (TOI). Podľa izraelskej televízie Kešet 12 nie je jasné, či sa Chameneí v čase útoku nachádzal v rezidencii.

Nemenovaný izraelský predstaviteľ identifikoval ako hlavné terče izraelských útokov Chameneího, prezidenta Masúda Pezeškijána a ďalšie vysokopostavené osoby v hierarchii iránskeho režimu.

Izraelská armáda na svojom účte na sociálnych sieťach potvrdila, že počas útoku v Teheráne zasiahla viaceré miesta, kde sa v tom čase zišli vysokopostavení iránski predstavitelia. „Útok, ktorý sa uskutočnil dnes ráno, bol vykonaný súčasne na viacerých miestach v Teheráne, kde sa stretli najvyšší politicko-bezpečnostní lídri Iránu,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.

Aké zbrane môžu použiť USA proti Iránu?
Video
Zdroj: Reuters

Podľa izraelskej armády bol útok plánovaný niekoľko mesiacov a Izrael využil vlastné spravodajské zdroje vrátane informácií o aktivitách vojenskej spravodajskej služby Iránskych revolučných gárd, aby určil miesto a čas stretnutia popredných predstaviteľov iránskeho režimu. Rozhodnutie zasiahnuť ráno namiesto noci umožnilo Izraelu druhýkrát dosiahnuť taktické prekvapenie, a to aj napriek rozsiahlym prípravám Iránu.

Irán vracia úder. Zaútočil na americkú základňu v Bahrajne
Video
Zdroj: X/Al Jazeera

Zdroje citované TOI pripúšťajú, že počas útokov pravdepodobne zahynul veliteľ Iránskych revolučných gárd generál Mohammad Pakpúr. Veliteľom gárd sa stal po tom, ako Izrael vo vojne v júni 2025 zabil jeho predchodcu Hossejna Salámího.

Dym nad Teheránom po výbuchoch 28. februára 2026
Dym nad Teheránom po útokoch USA a Izraela 28....
+2Dym nad Teheránom po útokoch USA a Izraela 28....

Podľa izraelských zdrojov pravdepodobne zahynuli aj iránsky minister obrany a šéf spravodajskej služby. Izraelská armáda zatiaľ tieto medializované správy nepotvrdila, doplnil TOI. Nekomentovali ich ani iránske orgány.

Útoky cielili na hlavy iránskeho režimu. Podľa Izraela boli "veľmi úspešné", o Chameneím sa nič nevie
