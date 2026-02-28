Iránsky duchovný vodca Chameneí je mŕtvy, tvrdí Izrael. Psychologická vojna, tvrdí Teherán

Vysoký izraelský predstaviteľ agentúre Reuters povedal, že ajatolláh Chameneí je po smrti a jeho telo bolo nájdené. „Dnes ráno sme pri prekvapivom útoku zničili komplex tyrana Chameneího v centre Teheránu,“ povedal Netanjahu vo večernom videovyhlásení. „Máme množstvo signálov, že tento tyran už nie je,“ dodal bez toho, aby priamo potvrdil Chameneího smrť alebo bližšie vysvetlil, aké signály má na mysli.
Po izraelských správach o zabití Chameneího vedúci jeho kancelárie pre styk s verejnosťou obvinil Izrael a ďalších nepriateľov krajiny, že sa uchyľujú k psychologickej vojne. Podľa svedkov agentúry AFP ale boli po správach o Chameneieho smrti v uliciach Teheránu počuť radostné výkriky a ľudia v oknách tlieskali.
Izraelská stanica Channel 12 dnes uviedla, že Chameneiho rezidencie bola pri útokoch úplne zničená, iné zdroje ale tvrdili, že Chameneí v tom čase zrejme nebol v Teheráne. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arakčí dnes v rozhovore so stanicou NBC News povedal, že Chameneí je nažive. Krátko pred 16:00 SEČ iránska stanica Al-Alám avizovala, že Chameneí za pár minút prehovorí v televízii, čo sa ale zatiaľ nestalo.
Netanjahu dnes večer tiež vo videovyhlásení vyzval iránsky ľud, aby sa zjednotil a povstal proti režimu vo svojej krajine. „Nenechajte si ujsť túto príležitosť, takáto príležitosť sa naskytne raz za generáciu… čoskoro príde váš okamih, chvíle, keď musíte masovo vyjsť do ulíc a dokončiť prácu na zvrhnutí hrozného režimu, ktorý vám ničí životy,“ povedal izraelský premiér podľa serveru The Times of Israel (ToI).
Aj americký prezident Donald Trump dnes vyzval Iráncov, aby vyšli do ulíc a teokratický režim zvrhli. „Až skončíme, prevezmite vládu nad svojou krajinou. Bude to pravdepodobne vaša jediná šanca po celé generácie,“ povedal dnes Trump.