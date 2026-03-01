Od polnočného kladiva k epickej zúrivosti. Kto mal u Trumpa hlavné slovo pri plánovaní úderov na Irán?

Vo Washingtone nazvali prvú operáciu polnočné kladivo, druhej dali označenie epická zúrivosť. Caine je najvýznamnejší predstaviteľ armády: pôsobí ako predseda Zboru náčelníkov štábov Ozbrojených síl USA (tak znie oficiálne jeho funkcia). Na generálskych výložkách má štyri hviezdičky, čiže najvyšší možný počet. Je to on, kto poskytol prezidentovi Donaldovi Trumpovi všetky podstatné informácie, aby mohol posúdiť použitie sily proti Iránu.
Caine má vojenčinu takpovediac v krvi. Jeho otec bol bojový pilot, mal vojenskú hodnosť podplukovníka. Syn sa naňho podobá: kariéru v armáde začal ako pilot stíhačiek typu F-16. Caine má síce vytvorenú vlastnú webovú stránku, ale tí, čo si ju pozrú, zistia o ňom veľmi málo. Má tam aj rubriku blog, no je bez jediného príspevku. Generál to nepriamo vysvetľuje v poznámke, že teraz znovu slúži v ozbrojených silách. Medzi stručnými informáciami o sebe sa pochválil jednou zo svojho súkromia: „Som pyšný otec dvoch úžasných dcér." Nevedno, či je stále ženatý; o manželke sa nedá nájsť zmienka ani v jeho oficiálnom životopise na webovej stránke Pentagonu.
O tomto štvorhviezdičkovom generálovi sa dá nepochybne povedať, že má veľmi bohaté skúsenosti z armády. „Ako veliaci pilot má nalietaných 2800 hodín s F-16. Vrátane viac ako 150 bojových letových hodín," zdôrazňuje o ňom Pentagon. Čo-to sa ešte ľudia dozvedia stručne o tom, čo robil, keď neslúžil v armáde: „V rokoch 2009 – 2016 bol Caine členom Národnej gardy na čiastočný úväzok a podnikal a investoval."
Keď islamistickí teroristi 11. septembra 2001 napadli USA, Caine dostal rozkaz naštartovať stíhačku. „Bol vtedy jedným z pilotov, ktorí chránili vzdušný priestor nad Washingtonom po teroristických útokoch. Bolo to prvýkrát, keď armáda nasadila nad hlavným mesto Spojených štátov stíhačky," poznamenal server NPR.
Zo životopisu Caina vyplýva, že vykonával funkciu zástupcu veliteľa v americkej kampani proti tzv. Islamskému štátu v Iraku a v Sýrii od mája 2018 do septembra 2019. Z dostupných informácií sa zdá, že Caine padol Trumpovi do oka, keď ten počas svojho prvého prezidentského mandátu navštívil Irak. Bolo to v decembri 2018 počas vianočných sviatkov. Generál údajne zaujal šéfa Bieleho domu so svojou predstavou, ako sa dajú poraziť teroristi vo svete.
Od novembra 2021 do decembra 2024 Caine pracoval na pozícii zástupcu riaditeľa CIA pre vojenské záležitosti. Keď sa Trump po štyroch rokoch vrátil do Bieleho domu, Caina si vybral za nového šéfa armády. Jeho nomináciu schválili členovia Senátu v pomere hlasov 60:25.
Takzvané grilovanie Caina pred senátormi, čiže jeho vypočúvanie pred hlasovaním o nominácii, sa nevyhlo tvrdým otázkam. Jedna z nich znela, či by sa postavil a oponoval, keby ho Trump požiadal, aby použil armádu na niečo protiústavné. Generál dal jasne najavo, že prvoradá je preňho ústava: „Myslím si, že je to moja povinnosť a úloha, áno."
Caine si sa stal stredobodom pozornosti médií na začiatku tohto roku, keď informoval o zajatí prezidenta Venezuely. Bolo to evidentné porušenie medzinárodného práva, ale z vojenského hľadiska sa generál mal čím pochváliť. Pri únose Nicolása Madura z Caracasu nezomrel ani jeden Američan. „Za touto úspešnou operáciou sú desaťročia skúseností a mesiace príprav – každá zložka – vojaci, námorníci, piloti – tí všetci sa spoločne so spravodajcami podieľali na tejto bezprecedentnej operácii," podčiarkol vtedy Caine.
V ostatných dňoch poskytoval informácie Trumpovi v súvislosti s plánmi súvisiacimi so zásahom v Iráne. Viaceré americké médiá, ktoré sa odvolávali na dôveryhodné nemenované zdroje, poukázali na to, že Caine postupoval maximálne zodpovedne. To znamená, že aj opatrne vo vzťahu k možnému použitiu sily, lebo prezidenta upozornil aj na riziká. „Generál povedal, že akúkoľvek vojenskú operáciu by sťažil nedostatok spojeneckej podpory," napísal denník Washington Post o tom, čo zaznelo za zatvorenými dverami Bieleho domu. Caine zároveň podľa týchto novín uviedol, že zásoby americkej munície sa výrazne zmenšili (pre ich dodávky nielen na Ukrajinu, ale aj do Izraelu).
Ešte pred útokom na Irán poznamenal Washington Post, že splnenie cieľov, ktoré si stanovil Trump, by nebolo vôbec jednoduché: „Zničenie iránskeho raketového programu by si vyžadovalo zasiahnuť stovky terčov v krajine, ktorá je trikrát väčšia ako Irak. Medzi tieto ciele patria odpaľovacie zariadenia rakiet, z ktorých sú mnohé mobilné, systémy protivzdušnej obrany a dopravné siete používané na prepravu týchto zbraní," citoval denník nemenovaného bývalého predstaviteľa Pentagonu.
Vojenský analytik Max Boot z Rady pre zahraničné vzťahy, čo je uznávaná americká mimovládna organizácia, varoval pred niekoľkými dňami pred možnou špirálou násilia, ktorá by nastala po úderoch proti predstaviteľom režimu v Teheráne. „Irán má stále veľký počet rakiet krátkeho doletu a protilodných rakiet. Tie by mohol použiť pri zacielení na americké základne v regióne a na ropnú infraštruktúru patriacu spojencom USA, ako sú Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty," napísal Boot. Dodajme, že po americko-izraelských útokoch sa Irán už revanšoval aj ostreľovaním niektorých štátov v jeho oblasti, s ktorými Američania udržiavajú dobré vzťahy.