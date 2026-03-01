Doprava cez Hormuzský prieliv je minimálna, hrozí výrazné zdraženie ropy

Podľa trhovej analytičky Helimy Croftovej z RBC Capital Markets v prípade pokračujúcej eskalácie hrozí rast ceny ropy nad 100 dolárov za barel.
„Konečný dopad dnešnej vojenskej akcie na cenu ropy bude pravdepodobne závisieť od toho, či sa Iránska revolučná garda pod tlakom leteckých útokov vzdá, alebo či bude pokračovať v eskalácii konfliktu, aby výrazne zvýšila náklady na druhú operáciu Washingtonu zameranú na zmenu režimu za niečo málo viac ako dva mesiace,“ oznámila Croftová agentúre Reuters.
„Podľa našich informácií regionálni lídri varovali Washington pred rizikami ďalšej konfrontácie s Iránom a naznačili, že cena ropy presahujúca 100 USD za barel predstavuje jasné a bezprostredné nebezpečenstvo,“ dodala analytička.
Niekoľko tankerov sa v sobotu otočilo späť a ďalšie plavidlá vyčkávali pri vjazde do prielivu. Lode podľa Bloombergu zachytili rádiové vysielanie údajne od iránskeho námorníctva oznamujúce zákaz tranzitu, hoci Teherán nevydal žiadne formálne oznámenie o oficiálnom uzatvorení oblasti.
Podľa iránskej agentúry Tasním je ale prieliv „fakticky uzavretý“. Revolučné gardy varovali lode, že plavba cez túto oblasť nie je bezpečná. Nemecký Hapag-Lloyd následne oznámil, že kvôli „oficiálnemu uzavretiu“ prerušuje plavby cez prieliv. Napriek tomu niektoré tankery podľa Bloombergu v obmedzenom počte ďalej pokračovali, hoci bola prevádzka výrazne slabšia ako obvykle.
Spojené štáty medzitým varovali lodné spoločnosti, aby sa plavidlá držali najmenej 30 námorných míľ od ich vojenských aktív v regióne. Japonská spoločnosť Nippon Yusen už skôr svojej flotile odporučila, aby sa prielivu vyhla.
Grécko vyzvalo svoju rozsiahlu obchodnú flotilu na prehodnotenie plavebných plánov. Grécke ministerstvo dopravy tiež odporučilo pripraviť sa na použitie konvenčných navigačných metód bez elektroniky kvôli riziku rušenia.
Vplyv na ceny ropy je viditeľný už teraz. Burzy sú cez víkend uzavreté, ale maloobchodný obchodný produkt spoločnosti IG Group podľa Bloombergu oceňoval americkú ľahkú ropu WTI v sobotu večer o viac ako osem percent vyššie.
Problémy sa netýkajú len ropných tankerov, ale aj skvapalneného zemného plynu (LNG) a kontajnerových plavidiel. Najmenej tri tankery s plynom smerujúce do Kataru alebo z neho podľa dát zo sledovania trasy prerušili plavbu, aby sa prielivu vyhli. Katar je druhým najväčším vývozcom LNG na svete a jeho dodávky musia prielivom prejsť na ceste do Ázie a Európy. Niektorí lodní dopracovia podľa maklérov zvažujú aj zrušenie už dohodnutých ciest do regiónu s odvolaním sa na vojnové klauzuly v zmluvách.