ONLINE: Revolučné gardy sľúbili „najzúrivejšiu odvetu v dejinách“ a spustili útok. Trump a Netanjahu ponesú následky, znie z iránskeho parlamentu

Najdôležitejšie udalosti
- Iránsky duchovný vodca Chameneí je mŕtvy, potvrdil Teherán
- Iránske Revolučné gardy oznámili, že spustia „najzúrivejšiu“ operáciu v histórii
- Doprava cez Hormuzský prieliv je minimálna, hrozí výrazné zdraženie ropy
7:54 V nedeľu ráno bolo v mestách v Perzskom zálive – v Dubaji, Dauhe a Manáme – počuť nové explózie po tom, ako Irán spustil ďalšie kolo odvety za útoky USA a Izraela. Reportéri AFP zaznamenali explózie v Spojených arabských emirátoch, v Katare i v Bahrajne, píše TASR.
Novinári stanice al-Džazíra uviedli, že v Kuvajte sa ozývajú sirény po tom, čo Teherán spustil novú sériu úderov. Z Jordánska zase hlásia, že obranné systémy zostrelili rakety, ktoré vstúpili do vzdušného priestoru nad hlavným mestom Ammán aj v severných oblastiach krajiny.
AFP uviedla, že v nedeľu ráno bolo po výbuchoch nad katarskou metropolou Dauha vidieť hustý čierny dym.
7:44 Irán sa pripravil na „všetky scenáre“ vrátane ďalšieho postupu po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, uviedol v nedeľu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání vyhlásil, že proces odovzdania moci sa začne v nedeľu, informovala agentúra AFP.
„Pripravili sme sa na tieto chvíle a zvážili sme všetky scenáre,“ povedal Kálíbáf vo videu odvysielanom štátnou televíziou. Dodal, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „prekročili naše červené čiary“ a „ponesú následky“.
Larídžání v rozhovore pre štátnu televíziu zároveň varoval pred snahami o rozdelenie iránskej spoločnosti.
„Skupiny, ktoré sa snažia rozdeliť Irán, by mali vedieť, že to nebudeme tolerovať,“ vyhlásil a vyzval obyvateľov krajiny na jednotu.
7:32 Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa po amerických a izraelských úderoch na Irán z veľkej časti zastavila. Informovala o tom agentúra Bloomberg s tým, že podľa iránskych médií je táto kľúčová námorná tepna „prakticky uzavretá“. Cez Hormuzský prieliv pri bežnej prevádzke prechádza zhruba pätina celosvetových dodávok ropy.Čítajte viac Doprava cez Hormuzský prieliv je minimálna, hrozí výrazné zdraženie ropy
7:20 Spojené štáty udrú na Irán „silou, akú ešte nikdy predtým nevideli“, ak sa islamská republika pokúsi o odvetu za americko-izraelské údery, ktoré pripravili o život iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Irán práve vyhlásil, že dnes zasiahne veľmi tvrdo, tvrdšie než kedykoľvek predtým,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
„ALE TO NECH RADŠEJ NEROBIA, PRETOŽE AK TO UROBIA, UDRIEME NA NICH SILOU, AKÚ NIKDY PREDTÝM NEVIDELI!“ dodal.
7:00 Irán spustil v nedeľu nadránom novú vlnu útokov proti Izraelu a americkým základniam v regióne, uviedla tamojšia štátna televízia. Izraelská armáda uviedla, že v strednej časti krajiny i na okupovanom Západnom brehu Jordánu boli aktivované sirény ohlasujúce letecký poplach. (TASR, AFP)
„Po identifikácii rakiet vypálených z Iránu smerom k štátu Izrael sa v niekoľkých oblastiach krajiny rozozvučali sirény,“ uvádza sa vo vyhlásení armády s dovetkom, že letectvo „operuje s cieľom zachytiť a odvrátiť hrozby tam, kde je to nevyhnutné“.
Medzi cieľmi Teheránu bolo podľa iránskej štátnej televízie dvadsaťsedem amerických základní v regióne, ako aj izraelské vojenské veliteľstvo a komplex obranného priemyslu v Tel Avive.
Iránske Revolučné gardy predtým v nedeľu v reakcii na potvrdenie smrti najvyššieho duchovného lídra ajatolláha Alíno Chameneího oznámili, že proti Izraelu a základniam USA spustia „najzúrivejšiu“ operáciu v histórii. „Najzúrivejšia útočná operácia v dejinách ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky sa začne každú chvíľu,“ uviedli gardy na platforme Telegram.
Novinárov agentúry AFP informujú, že v nedeľu sa v centre iránskeho hlavného mesta Teherán po smrti Chameneího zhromaždili tisíce smútiacich. Oblečení prevažne v čiernom, niektorí plačúc, na Námestí islamskej revolúcie (Mejdán-e Engeláb-e Eslámí) skandovali „smrť Amerike“ a „smrť Izraelu“, pričom mnohí mávali iránskymi vlajkami a držali fotografie Chameneího.
Americké ministerstvo zahraničných vecí ešte v sobotu uviedlo, že šéf diplomacie USA Marco Rubio neodcestuje na plánovanú pondelkovú návštevu Izraela vzhľadom na súčasné okolnosti, píše agentúra DPA.