Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 466 dní
8:40 Ukrajinské ozbrojené sily dosahujú úspechy na smeroch Huliaipole a Oleksandrivka, uviedol vojensko-politický analytik Dmytro Sniehyrov vo vysielaní televízneho kanála FREEДOM. Podľa jeho slov sa ruské okupačné jednotky snažia oslabiť postup ukrajinských obranných síl v oblasti Huliaipole a zároveň získať späť pozície, o ktoré prišli počas protiútoku ukrajinskej armády.
Hoci sa okupanti pokúšajú obnoviť svoje postavenie, iniciatívu si naďalej udržiavajú ukrajinské jednotky. Obranné sily podľa Sniehyrova zaznamenali citeľné pokroky nielen pri Huliaipole, ale aj na oleksandrivskom smere. Zdôraznil, že nejde o ojedinelé úspechy, ale o systematickú a premyslenú činnosť, ktorá prináša konkrétne taktické výsledky.
Analytik zároveň poukázal na to, že Moskva pôvodne plánovala „vymeniť“ okupované časti Dnipropetrovskej, Záporožskej, Sumskej a Charkovskej oblasti za územia kontrolované ukrajinskými obrannými silami. Tieto zámery sa však podľa neho nepodarilo naplniť.
Ukrajinský generálny štáb síce pristupuje k informovaniu verejnosti zodpovedne a zverejňuje údaje selektívne, no už teraz sú známe konkrétne úspechy ukrajinskej armády. Ide o oslobodenie ôsmich obcí na území Dnipropetrovskej a Záporožskej oblasti. Na kupjanskom smere sa podarilo získať späť kontrolu nad obcou Zahryzove. Výrazné zlepšenie taktickej situácie nastalo aj na kostantynivskom smere, konkrétne v okolí Časiv Jaru a priamo v Kostantynivke.
Sniehyrov tieto informácie prezentoval v televíznom vysielaní, pričom pripomenul, že ukrajinskí obrancovia dokázali oslobodiť približne 400 štvorcových kilometrov územia na rozhraní Záporožskej a Dnipropetrovskej oblasti.
Podľa experta tým boli fakticky zmarené plány Ruska na vyostrenie situácie v uvedených regiónoch. Tento smer mal podľa neho slúžiť ako nástroj vojenského nátlaku na politické vedenie Ukrajiny. Úspechy ukrajinských síl sa prejavujú aj na pokrovskom smere, pričom taktika aktívnej obrany sa uplatňuje naprieč celou líniou frontu.