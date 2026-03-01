Oko za oko? Netanjahu za Chameneího? Expert vysvetľuje, čo môže Teherán urobiť po zabití iránskeho lídra

„Je to významný bod obratu. Skutočný zvrat. Ale zavraždiť hlavu štátu je aj poriadne šialené,“ reagoval na sociálnej sieti Twitter (X) izraelský bezpečnostný analytik Ahron Bregman z univerzity King's College v Londýne. Prečo ho prekvapilo, že 86-ročného Chameneího zabili?
Trump to nechal na Netanjahua
„Hlavy štátov sa zvyčajne navzájom nezabíjajú, a to ani v čase vojny. Ak takého lídra zlikvidujete, môže sa nepriateľ pokúsiť o to isté. Okrem toho je takýto atentát podľa medzinárodného práva nezákonný. Niet divu, že americký prezident Donald Trump nechal zabitie najvyššieho iránskeho vodcu na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pretože aj pre šéfa Bieleho domu to bolo prekročenie červenej čiary,“ uviedol Bregman pre Pravdu.Čítajte viac ONLINE: Revolučné gardy sľúbili „najzúrivejšiu odvetu v dejinách“ a spustili útok. Trump a Netanjahu ponesú následky, znie z Iránu
Samozrejme, je očividné, že Izrael mal na takúto akciu súhlas z Oválnej pracovne. Prečo však boli Netanjahu a Trump presvedčení, že je potrebné iránskeho lídra zlikvidovať? „Chameneí bol dlhé roky tvárou režimu. Stále bol prepojený s revolúciou z roku 1979. Izraelčania teda dúfajú, že aj keď bude jeho nástupca rovnako tvrdý ako on, nový líder bude predsa len menej fundamentalistický,“ vysvetlil Bregman.
„Aby bolo jasné, iránsky režim si nezaslúži žiadne sympatie. Od revolúcie pred 47 rokmi spôsobil nešťastie vlastnému ľudu, susedom aj celému svetu. Tento rok zmasakroval tisíce demonštrantov. Väzní a popravuje politických disidentov. Utláča ženy, LGBTQ komunitu a náboženské menšiny. Jeho vodcovia uvrhli vlastných občanov do chudoby, zatiaľ čo bohatnú na korupcii. Od svojho nástupu k moci vyhlasujú „Smrť Amerike“, v regióne zabili stovky príslušníkov amerických ozbrojených síl a financovali terorizmus, ktorý zabíjal civilistov na Blízkom východe aj v ďalekej Argentíne,“ pripomenul denník New York Times.Čítajte viac New York Times: Trumpov útok na Irán je bezohľadný. Jeho chuť na vedenie vojen rastie
Na druhej strane noviny pomerne jednoznačne kritizovali americko-izraelský útok. „Trump vo svojej prezidentskej kampani v roku 2024 voličom sľuboval, že vojny ukončí a nebude ich začínať. Počas uplynulého roka však namiesto toho nariadil vojenské údery v siedmich krajinách. Jeho chuť na vojenské intervencie rastie. Teraz v spolupráci s Izraelom nariadil nový útok proti Iránu a americkí predstavitelia očakávajú, že bude oveľa rozsiahlejší ako cielené bombardovanie jadrových zariadení vlani v júni. Doteraz však neposkytol žiadne dôveryhodné vysvetlenie, prečo riskuje životy príslušníkov ozbrojených síl,“ napísal New York Times a zdôraznil, že do procesu prípravy útoku Biely dom nezapojil Kongres, pričom ten má podľa americkej ústavy výhradnú právomoc vyhlásiť vojnu.
„Počas viac ako troch desaťročí vo funkcii si Chameneí prisvojil bezprecedentnú moc nad domácou politikou a čoraz tvrdšie zasahoval proti vnútornej opozícii. V posledných rokoch uprednostňoval svoje prežitie – a prežitie svojho režimu – nad všetko ostatné. Jeho vláda brutálne potlačila povstanie ľudí v decembri 2025 až januári 2026, čo si vyžiadalo tisíce obetí. V konečnom dôsledku si väčšina Iráncov nebude Chameneího pamätať ako silného vodcu. Ani ho nebude uctievať. Namiesto toho bude jeho odkazom hlboká slabosť, ktorú jeho režim priniesol krajine vo všetkých oblastiach,“ zhodnotil pre portál The Conversation Chameneího odkaz expert na Blízky východ Andrew Thomas z Deakinovej univerzity v Austrálii.Čítajte viac Iránsky duchovný vodca Chameneí je mŕtvy, potvrdil Irán a oznámil smrť ďalších vrcholových predstaviteľov
Teherán smrť Chameneího potvrdil a vláda vyhlásila 40-dňový smútok. „Pravdepodobne bude zriadená rada, ktorá bude riadiť krajinu. Je možné, že sa to už aj stalo,“ povedala pre televíziu Al-Džazíra Barbara Slavinová, odborníčka na Irán zo Stimsonovho centra vo Washingtone.
„Hoci dočasne bude krajine vládnuť ustanovená rada, 88-členný panel s názvom Zhromaždenie expertov musí podľa iránskeho práva čo najskôr vybrať nového najvyššieho vodcu. Orgán sa skladá výlučne zo šiitských duchovných volených ľudom každých osem rokov. Ich kandidatúry schvaľuje Rada ochrancov, teda iránsky ústavný dozorný orgán,“ vysvetlila agentúra AP.
Čo bude ďalej?
Bude sa iránsky režim usilovať pomstiť smrť Chameneího? Revolučné gardy sľubujú najzúrivejšiu odvetu v dejinách. Mohli by sa jej terčom stať aj izraelskí alebo dokonca americkí politickí lídri? Alebo sú úplne mimo dosahu Teheránu?Čítajte viac Od polnočného kladiva k epickej zúrivosti. Kto mal u Trumpa hlavné slovo pri plánovaní úderov na Irán?
„Iránci by sa mohli pokúsiť nasmerovať svoje rakety napríklad na Netanjahuovu súkromnú rezidenciu, aby naznačili, že ide o odplatu v štýle oko za oko. Bolo by však pre nich ťažké uspieť, pretože uskutočnenie podobnej operácie by si vyžadovalo špičkové spravodajské informácie a ďalšie kapacity,“ ozrejmil Bregman.
A čo bude ďalej? Z hľadiska medzinárodného práva má útok na Irán veľmi pochybnú legitimitu, ak vôbec nejakú. Ak je jeho cieľom zmena režimu, nie je jasné, čo všetko chcú USA a Izrael urobiť pre to, aby sa tak stalo. Vládnu veľké pochybnosti, že Trump a Netanjahu majú prepracovaný plán na nejaký druh demokratickej zmeny v Iráne alebo že im na demokracii v krajine vôbec záleží.
„Pochybujem, že zmenu režimu možno dosiahnuť útokmi zo vzduchu. To, v čo Netanjahu a Trump dúfajú, je oslabenie režimu. Aj to si však vyžaduje čas a nemám pocit, že prezident USA má trpezlivosť na to, aby viedol dlhý boj. V určitom okamihu by to jednoducho mohol zabaliť. Mohol by skrátka vyhlásiť víťazstvo alebo niečo podobné a tento príbeh uzavrieť,“ povedal Bregman.