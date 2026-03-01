VIDEO: USA obrátili Šáhidy proti Teheránu: Američania prvýkrát nasadili vlastné kamikadze drony inšpirované Iránom

Fio bankaFio banka
Americké centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že jeho jednotka Task Force Scorpion Strike po prvýkrát v histórii nasadila v boji jednosmerné útočné drony počas operácie Epic Fury (Epická zúrivosť). Tieto cenovo dostupné bezpilotné prostriedky, inšpirované iránskymi dronmi typu Šáhid, podľa vyhlásenia prinášajú „americkú odplatu“.

USA zaútočili na Irán kópiami iránskeho dronu Šáhid
Armáda USA prvýkrát v histórii používa v boji proti Iránu útočné kamikadze drony. Tieto lacné drony, vytvorené podľa vzoru iránskych dronov Šáhid, teraz prinášajú odvetu americkej výroby, uvádza americká armáda. / Zdroj: Reuters

Americké centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že jeho jednotka Task Force Scorpion Strike po prvýkrát v histórii nasadila v boji jednosmerné útočné drony počas operácie Epic Fury (Epická zúrivosť). Tieto cenovo dostupné bezpilotné prostriedky, inšpirované iránskymi dronmi typu Šáhid, podľa vyhlásenia prinášajú „americkú odplatu“.

V sobotu 28. februára americká armáda potvrdila, že pri útokoch proti Iránu boli vôbec po prvý raz bojovo použité jednosmerné (kamikadze) útočné drony. Ide o zariadenia známe aj ako LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System / Lacný bezpilotný bojový útočný systém), ktoré Pentagon označil za finančne nenáročné a konštrukčne vychádzajúce z iránskych modelov Šahíd.

Spojené štáty spolu s Izraelom v ten deň uskutočnili najrozsiahlejšiu vojenskú operáciu proti Iránu za posledné desaťročia. Útok si vyžiadal život najvyššieho duchovného vodcu krajiny, ajatolláha Alího Chameneího.

Historický oznam o smrti Alího Chameneího. Moderátor iránskej štátnej televízie sa zrútil
Iránsky duchovný vodca Alí Chameneí je mŕtvy, oznámili štátne média. / Zdroj: Reuters

Podľa informácií Pentagonu si operácia nevyžiadala žiadne obete ani zranených na strane amerických ozbrojených síl.

Dym nad Teheránom po výbuchoch 28. februára 2026
Dym nad Teheránom po útokoch USA a Izraela 28....
+2Dym nad Teheránom po útokoch USA a Izraela 28....
