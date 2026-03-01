VIDEO: USA obrátili Šáhidy proti Teheránu: Američania prvýkrát nasadili vlastné kamikadze drony inšpirované Iránom

Americké centrálne velenie (CENTCOM) oznámilo, že jeho jednotka Task Force Scorpion Strike po prvýkrát v histórii nasadila v boji jednosmerné útočné drony počas operácie Epic Fury (Epická zúrivosť). Tieto cenovo dostupné bezpilotné prostriedky, inšpirované iránskymi dronmi typu Šáhid, podľa vyhlásenia prinášajú „americkú odplatu“.
V sobotu 28. februára americká armáda potvrdila, že pri útokoch proti Iránu boli vôbec po prvý raz bojovo použité jednosmerné (kamikadze) útočné drony. Ide o zariadenia známe aj ako LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System / Lacný bezpilotný bojový útočný systém), ktoré Pentagon označil za finančne nenáročné a konštrukčne vychádzajúce z iránskych modelov Šahíd.
Spojené štáty spolu s Izraelom v ten deň uskutočnili najrozsiahlejšiu vojenskú operáciu proti Iránu za posledné desaťročia. Útok si vyžiadal život najvyššieho duchovného vodcu krajiny, ajatolláha Alího Chameneího.
Podľa informácií Pentagonu si operácia nevyžiadala žiadne obete ani zranených na strane amerických ozbrojených síl.