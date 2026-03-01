Iránska pomsta nepozná hraníc: Teherán udrel aj na neutrálny Omán, ktorý mu pomáhal vyjednávať s Američanmi

Terčom útoku dronov sa v nedeľu stal aj sultanát Omán, ktorý sprostredkúval rozhovory medzi USA a Iránom. Iránske drony zaútočili na prístav Dukm a zranili jedného človeka. Išlo o prvý odvetný útok Teheránu na Omán po masívnych americko-izraelských útokoch na Irán.
Jeden z dronov v prístave Duqm zasiahol ubytovňu pre zamestnancov, pričom jedného z nich zranili. Trosky z druhého dronu dopadli v blízkosti palivových nádrží, pričom nespôsobili žiadne obete ani materiálne škody, uviedla ománska tlačová agentúra.
Ománske stredisko námornej bezpečnosti informovalo, že terčom útoku sa stal aj ropný tanker Skylight plávajúci pod vlajkou Palau. Útok sa odohral asi päť námorných míľ od ománskej provincie Musandam. Zranení boli štyria ľudia a celá 20-členná posádka bola evakuovaná, napísala agentúra Reuters, ktorá nespresnila, o aký typ útoku išlo.
Americké veľvyslanectvo v Ománe v reakcii na najnovší vývoj požiadalo svojich zamestnancov, aby až do odvolania nevychádzali. Rovnaké odporúčanie veľvyslanectvo USA adresovalo v príspevku na sieti X aj radovým občanom USA nachádzajúcim v Ománe.
Iránske útoky v oblasti Perzského zálivu vyvolali obavy z širšieho konfliktu a otriasli regiónom, ktorý bol dlho považovaný za oázu mieru a bezpečnosti na turbulentnom Blízkom východe.
Irán totiž v Perzskom zálive útočí nielen na vojenské základne, ale aj na civilnú infraštruktúru. V hlavnom meste Spojených arabských emirátov – Abú Zabí – tak v sobotu zahynuli dvaja civilisti. Spravodajcovia AFP v nedeľu informovali o výbuchoch v Dubaji, bahrajnskom hlavnom meste Manáma i v Katare. Podľa úradov utrpeli v Dubaji dve osoby zranenia, keď trosky zo zostrelených dronov dopadli na bytové domy.