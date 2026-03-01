„Dnes sme vymohli právo.“ Belgické špeciálne komandá obsadili tanker z ruskej tieňovej flotily

Belgické špeciálne sily zadržali v Severnom mori tanker z takzvanej ruskej tieňovej flotily obchádzajúcej sankcie. Po priplávaní do prístavu Brusel loď zabavia, uviedla dnes agentúra AFP s odvolaním sa na členov belgickej vlády.
Foto: Belgický minister obrany Theo Francken
Belgicko zadržalo tanker z ruskej tieňovej flotily.
„V Severnom mori bola zadržaná loď z ruskej tieňovej flotily. Tieto lode systematicky obchádzajú európske sankcie, aby prepravili ruskú ropu. Každý barel financuje ruskú vojnovú mašinériu,“ napísal vicepremiér a minister zahraničných vecí Maxime Prévot na sieti X. „Kým bude Rusko pokračovať vo svojej agresívnej vojne proti Ukrajine, budeme aj naďalej konať. Sankcie majú zmysel iba vtedy, ak sú vymáhané. Dnes sme ich vymohli,“ dodal.
Predtým minister obrany Theo Francken informoval o zadržaní tankera, ktorý je teraz na ceste do belgického prístavu Zeebrugge, kde ho úrady zabavia.