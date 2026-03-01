Irán preberá dočasná trojica. Kto teraz drží moc v Teheráne?

Dočasná rada bude zastávať rolu najvyššieho vodcu, až dokým Zhromaždenie znalcov nezvolí nástupcu Chamaneího. Členmi vládnucej rady sú tiež prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší predstaviteľ justície v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Ežeí, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Aráfí je podľa televíznej stanice CNN Chameneího dôverníkom a menej známou postavou iránskej politiky so skúsenosťami v štátnych inštitúciách. Pred zvolením do vládnucej rady zastával funkciu podpredsedu Zhromaždenia znalcov, ako aj člena Rady strážcov. Zdroj CNN uvádza, že oproti iným kandidátom Aráfí nemá úzke väzby na iránske bezpečnostné zložky.
Najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí zomrel pri sobotňajších útokoch Izraela a Spojených štátov. Irán po oznámení jeho smrti vyhlásil 40-dňový smútok. Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poradcami vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.