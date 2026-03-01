Fio bankaFio banka
Irán preberá dočasná trojica. Kto teraz drží moc v Teheráne?

Ajatolláha Alírezá Aráfího v nedeľu vymenovali za člena dočasnej iránskej vládnucej rady, ktorá bude plniť úlohy najvyššieho vodcu krajiny po sobotňajšom úmrtí ajatolláha Alího Chameneího pri spoločnom vojenskom útoku Izraela a Spojených štátov.

01.03.2026 11:55
Historický oznam o smrti Alího Chameneího. Moderátor iránskej štátnej televízie sa zrútil
Iránsky duchovný vodca Alí Chameneí je mŕtvy, oznámili štátne média. / Zdroj: Reuters

Dočasná rada bude zastávať rolu najvyššieho vodcu, až dokým Zhromaždenie znalcov nezvolí nástupcu Chamaneího. Členmi vládnucej rady sú tiež prezident Masúd Pezeškiján a najvyšší predstaviteľ justície v Iráne Gholám Hosejn Mohsení Ežeí, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Aráfí je podľa televíznej stanice CNN Chameneího dôverníkom a menej známou postavou iránskej politiky so skúsenosťami v štátnych inštitúciách. Pred zvolením do vládnucej rady zastával funkciu podpredsedu Zhromaždenia znalcov, ako aj člena Rady strážcov. Zdroj CNN uvádza, že oproti iným kandidátom Aráfí nemá úzke väzby na iránske bezpečnostné zložky.

Protesty v Kašmíre proti zabitiu Chameneího
Ľudia v Kašmíre smútia a protestujú proti zabitiu iránskeho prezidenta Chameneího. Video: Reuters / Zdroj: Reuters

Najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí zomrel pri sobotňajších útokoch Izraela a Spojených štátov. Irán po oznámení jeho smrti vyhlásil 40-dňový smútok. Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poradcami vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.

