Slzy v štátnej televízii, ohňostroje v uliciach: Irán explodoval emóciami, davy oslavujú smrť Chameneího

Spravodajský server CNN zverejnil video, ktoré na sociálne siete umiestnil iránsky protirežimný aktivista a ktorého geolokáciu stanica overila. Denník The New York Times (NYT) napísal, že sa počas dnešnej noci do ulíc Teheránu a ďalších miest po celom Iráne nahrnuli veľké davy ľudí oslavujúcich správu, že Chameneí bol zabitý pri sobotňajších masívnych americko-izraelských útokoch.
Podľa agentúry AFP sa v nedeľu v centre Teheránu zhromaždili aj tisíce ľudí, ktorí oplakávajú Chameneího smrť. Väčšina z nich prišla oblečená v čiernom, niektorí plakali a skandovali: „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“, pričom mávali iránskymi vlajkami a v rukách držali Chameneího fotografiu.
V Iráne je prerušená väčšina telefónnych služieb, mobilných aj pevných liniek, rovnako ako pripojenie k internetu, a tak je ťažké zistiť celkovú náladu verejnosti v krajine s viac ako 90 miliónmi obyvateľov. Novinárom NYT sa podarilo spojiť s tromi obyvateľmi Teheránu, ktorí vo videohovoroch opísali scény odohrávajúce sa v ich štvrtiach.
Veľké davy mužov a žien tancovali na uliciach, jasali a kričali: „Hurá!“ Prechádzajúci vodiči trúbili klaksónmi, nebo ožiarili petardy a navôkol znela hlasná perzská hudba. Mnoho obyvateľov sa vykláňalo z okien a balkónov a kričalo: „Sloboda, sloboda.“
Agentúra Bloomberg pripomenula, že iránski mileniáli narodení po roku 1989 nezažili ani jeden deň, kedy by Chameneí nebol pri moci. Bol nespochybniteľnou veličinou a žiadny z jeho nástupcov pravdepodobne nebude mať rovnakú moc, inštitucionálnu kontrolu ani osobný vplyv, ktoré zdedil po ajatolláhovi Rúholláhovi Chomejním a ktoré po generácie upevňoval.
Jeho tvrdá vláda donútila milióny ľudí opustiť krajinu a odísť do exilu, tisíce ľudí skončili vo väzení a nespočetné množstvo obyčajných občanov žilo v strachu, čo robí predstavu éry po Chameneím takmer nepredstaviteľnou. A preto bezprostredná reakcia na to, čo by mohlo znamenať rozpad desiatky rokov budovaného a posilňovaného systému, v mnohých prípadoch znela: „Je to vôbec pravda?“ dodal Bloomberg.Čítajte viac Oko za oko? Netanjahu za Chameneího? Expert vysvetľuje, čo môže Teherán urobiť po zabití iránskeho lídra
Sara, 53-ročná obyvateľka Teheránu, ktorá požiadala, aby nebolo uvedené jej priezvisko z obavy pred odvetnými opatreniami, v telefonickom rozhovore pre NYT povedala, že keď sa v televízii dozvedela, že Chameneí bol zabitý, vykríkla a začala skákať od radosti. Jej manžel začal prechádzať po izbe a potom sa objali.
„Potom sme vybehli von, kričali z plných pľúc, smiali sa a tancovali s našimi susedmi,“ dodala Sara. Len pred mesiacom bola ona, jej manžel aj dcéra medzi demonštrantmi, ktorí vyšli do ulíc v povstaní proti iránskemu režimu. Bezpečnostné sily ju a jej manžela zbili obuškami a nastriekali im do očí slzný plyn, povedala.Čítajte viac Od polnočného kladiva k epickej zúrivosti. Kto mal u Trumpa hlavné slovo pri plánovaní úderov na Irán?
Chameneí, ktorý mal v Iráne posledné slovo vo všetkých vládnych rozhodnutiach, osobne nariadil bezpečnostným zložkám, aby proti demonštrantom použili smrtiacu silu, čo viedlo k masakru, pri ktorom podľa organizácií na ochranu ľudských práv zahynulo najmenej 7 000 ľudí; predpokladá sa však, že skutočný počet obetí bol ešte vyšší, dodal NYT.
Pre rodiny, ktorých milovaní boli zabití alebo uväznení, je správa o smrti najvyššieho duchovného vodcu úľavou. Dôkazom je aj video, ktoré zverejnila perzská služba BBC, na ktorom muž v Teheráne na streche kričí: „Chameneí išiel do pekla!“