Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Slzy v štátnej televízii, ohňostroje v uliciach: Irán explodoval emóciami, davy oslavujú smrť Chameneího

Slzy v štátnej televízii, ohňostroje v uliciach: Irán explodoval emóciami, davy oslavujú smrť Chameneího

Moderátor iránskej štátnej televízie sa neubránil slzám, keď čítal správu o smrti ajatolláha Alího Chameneího. Aj niektorí Iránci napísali na sociálnych sieťach, že v súkromí smútia nad jeho smrťou. Ale podľa informácií svetových médií v mestách po celom Iráne vyšli ľudia do ulíc, aby smrť najvyššieho duchovného vodcu oslávili.

01.03.2026 12:25
Irán, Izrael, USA, vlajky Foto: ,
Iránec žijúci v Japonsku, drží vlajky USA a Izraela, zatiaľ čo iný drží iránsku vlajku počas zhromaždenia pri iránskom veľvyslanectve v Tokiu v nedeľu 1. marca 2026, aby vyjadril podporu sobotňajším útokom USA a Izraela.
debata

Spravodajský server CNN zverejnil video, ktoré na sociálne siete umiestnil iránsky protirežimný aktivista a ktorého geolokáciu stanica overila. Denník The New York Times (NYT) napísal, že sa počas dnešnej noci do ulíc Teheránu a ďalších miest po celom Iráne nahrnuli veľké davy ľudí oslavujúcich správu, že Chameneí bol zabitý pri sobotňajších masívnych americko-izraelských útokoch.

Historický oznam o smrti Alího Chameneího. Moderátor iránskej štátnej televízie sa zrútil
Video
Iránsky duchovný vodca Alí Chameneí je mŕtvy, oznámili štátne média. / Zdroj: Reuters

Podľa agentúry AFP sa v nedeľu v centre Teheránu zhromaždili aj tisíce ľudí, ktorí oplakávajú Chameneího smrť. Väčšina z nich prišla oblečená v čiernom, niektorí plakali a skandovali: „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“, pričom mávali iránskymi vlajkami a v rukách držali Chameneího fotografiu.

V Iráne je prerušená väčšina telefónnych služieb, mobilných aj pevných liniek, rovnako ako pripojenie k internetu, a tak je ťažké zistiť celkovú náladu verejnosti v krajine s viac ako 90 miliónmi obyvateľov. Novinárom NYT sa podarilo spojiť s tromi obyvateľmi Teheránu, ktorí vo videohovoroch opísali scény odohrávajúce sa v ich štvrtiach.

Iránci oslavujú v uliciach
Video
Zdroj: X

Veľké davy mužov a žien tancovali na uliciach, jasali a kričali: „Hurá!“ Prechádzajúci vodiči trúbili klaksónmi, nebo ožiarili petardy a navôkol znela hlasná perzská hudba. Mnoho obyvateľov sa vykláňalo z okien a balkónov a kričalo: „Sloboda, sloboda.“

Agentúra Bloomberg pripomenula, že iránski mileniáli narodení po roku 1989 nezažili ani jeden deň, kedy by Chameneí nebol pri moci. Bol nespochybniteľnou veličinou a žiadny z jeho nástupcov pravdepodobne nebude mať rovnakú moc, inštitucionálnu kontrolu ani osobný vplyv, ktoré zdedil po ajatolláhovi Rúholláhovi Chomejním a ktoré po generácie upevňoval.

Jeho tvrdá vláda donútila milióny ľudí opustiť krajinu a odísť do exilu, tisíce ľudí skončili vo väzení a nespočetné množstvo obyčajných občanov žilo v strachu, čo robí predstavu éry po Chameneím takmer nepredstaviteľnou. A preto bezprostredná reakcia na to, čo by mohlo znamenať rozpad desiatky rokov budovaného a posilňovaného systému, v mnohých prípadoch znela: „Je to vôbec pravda?“ dodal Bloomberg.

Chameneí Čítajte viac Oko za oko? Netanjahu za Chameneího? Expert vysvetľuje, čo môže Teherán urobiť po zabití iránskeho lídra

Sara, 53-ročná obyvateľka Teheránu, ktorá požiadala, aby nebolo uvedené jej priezvisko z obavy pred odvetnými opatreniami, v telefonickom rozhovore pre NYT povedala, že keď sa v televízii dozvedela, že Chameneí bol zabitý, vykríkla a začala skákať od radosti. Jej manžel začal prechádzať po izbe a potom sa objali.

„Potom sme vybehli von, kričali z plných pľúc, smiali sa a tancovali s našimi susedmi,“ dodala Sara. Len pred mesiacom bola ona, jej manžel aj dcéra medzi demonštrantmi, ktorí vyšli do ulíc v povstaní proti iránskemu režimu. Bezpečnostné sily ju a jej manžela zbili obuškami a nastriekali im do očí slzný plyn, povedala.

Trump Venezuela Čítajte viac Od polnočného kladiva k epickej zúrivosti. Kto mal u Trumpa hlavné slovo pri plánovaní úderov na Irán?

Chameneí, ktorý mal v Iráne posledné slovo vo všetkých vládnych rozhodnutiach, osobne nariadil bezpečnostným zložkám, aby proti demonštrantom použili smrtiacu silu, čo viedlo k masakru, pri ktorom podľa organizácií na ochranu ľudských práv zahynulo najmenej 7 000 ľudí; predpokladá sa však, že skutočný počet obetí bol ešte vyšší, dodal NYT.

Pre rodiny, ktorých milovaní boli zabití alebo uväznení, je správa o smrti najvyššieho duchovného vodcu úľavou. Dôkazom je aj video, ktoré zverejnila perzská služba BBC, na ktorom muž v Teheráne na streche kričí: „Chameneí išiel do pekla!“

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Irán #Teherán #ajatolláh Ali Chameneí #útok na Irán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"