Irán poslal na americkú lietadlovú loď balistické rakety. Armáda USA potvrdila prvé obete

„Americká lietadlová loď Abraham Lincoln bola zasiahnutá štyrmi balistickými raketami,“ uviedli gardy vo vyhlásení, ktoré sprostredkovali miestne médiá. Varovali tiež, že „pevnina a more sa budú čoraz viac stávať cintorínom teroristických agresorov“.
„Lincoln nebol zasiahnutý. Vypálené rakety sa ani len nepriblížili,“ uviedlo velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM).
USS Abraham Lincoln spoločne so skupinou ďalších vojenských lodí dorazila do oblasti Blízkeho východu koncom januára z Juhočínskeho mora. Podľa médií sa nachádza pri pobreží Ománu. Ďalšiu lietadlovú loď USS Gerald Ford Washington poslal do Stredozemného mora pri pobrežie Izraela.
Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford zakotvila v Stredozemnom mori pred dvoma dňami. USA tiež poslali do oblasti Izraela niekoľko stíhačiek F-22. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa je to vôbec prvýkrát, čo Washington vyslal do tejto krajiny bojové lietadlá na potenciálne vojenské operácie. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa toto nasadenie formálne neoznámila a Pentagón sa odmietol vyjadriť, pripomenula agentúra Reuters.
Zásah iránskej lode
Americká armáda v nedeľu podľa agentúry Reuters uviedla, že zasiahla loď iránskej armády, ktorá sa teraz „potápa ku dnu Ománskeho zálivu“.
Regionálne veliteľstvo amerických ozbrojených síl CENTCOM na X uviedlo, že na začiatku terajšej operácie proti Iránu nazvanej Epic Fury (Epická zúrivosť) zasiahlo iránsku korvetu triedy Džámárán. „Ako uviedol prezident, príslušníci iránskych ozbrojených síl, revolučných gárd a polície ‚musia zložiť zbrane'. Opusťte loď," doplnilo americké veliteľstvo.
Portál UK Defence Journal k oznámeniu napísal, že plavidlá triedy Džamarán sú vybavené na boj proti povrchovým, vzdušným a podmorským cieľom a jej vlajková loď, uvedená do služby v roku 2010, patrí medzi najschopnejšie domáce bojové plavidlá iránskeho námorníctva.
Americká armáda hlási prvé obete
Pri spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácii zameranej proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a päť ďalších utrpelo vážne zranenia. Informovalo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM).
„K dnešným 9:30 východoamerického času (15:30 SEČ) boli "v rámci operácie Epic Fury (Epická zúrivosť) zabití v akcii traja príslušníci amerických ozbrojených síl a päť ich bolo vážne zranených“, oznámilo CENTCOM. Niekoľko ďalších vojakov podľa neho utrpelo ľahké zranenia spôsobené šrapnelmi a otrasmi mozgu a chystajú sa k návratu do služby. Veliteľstvo potvrdilo, že veľké bojové operácie pokračujú.
Ide o prvé potvrdenie akýchkoľvek strát na strane USA od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán v sobotu ráno. Washingtonu a vláde v Jeruzaleme sa odvtedy podarilo zabiť najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíza Nasírzádeho, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd Mohammada Pakpúra a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu, armády a iránskeho jadrového programu.
Nemenovaný americký obranný predstaviteľ televízii Fox News v nedeľu prezradil, že americké letectvo pri náletoch na Irán použilo aj strategický bombardér B-2 schopný niesť konvenčné i jadrové zbrane.
Celkovo z územia USA vzlietli štyri takéto bombardéry, ktoré leteli do Iránu a späť, pričom nad iránskym územím „zhodili desiatky 900-kilogramových bômb na zariadenia v podzemí“ určené na odpaľovanie balistických rakiet. Rovnaký typ lietadla Washington použil aj v júni minulého roka na bombardovanie zariadení súvisiacich s iránskym jadrovým programom.