Trump chce rokovať s tými, ktorí prežili: Mali prísť skôr, jednou ranou sme zlikvidovali 48 lídrov Iránu

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že počas americko-izraelskej vojenskej operácie zlikvidovali 48 vysokopostavených členov iránskeho vedenia. Súčasní vedúci predstavitelia Iránu s ním podľa jeho slov chcú hovoriť. Vyjadril sa tak v nedeľu ráno v sérii rozhovorov pre americké médiá.

01.03.2026 18:00
Prezident Donald Trump Foto: ,
Prezident Donald Trump vystupuje z lietadla Air Force One.
„Nikto nemôže uveriť tomuto úspechu, 48 lídrov je preč jednou ranou. A ide to rýchlo,“ povedal americký prezident pre Fox News. Trump súhlasí s rokovaniami s iránskymi predstaviteľmi, ktorí prežili americké a izraelské údery z posledných dvoch dní.

V rozhovore pre časopis The Atlantic tiež prezradil, že súčasné velenie Iránu s ním chce hovoriť. „Budem sa s nimi rozprávať. Mali tak však urobiť už skôr. Čakali príliš dlho,“ vyhlásil americký prezident, podľa ktorého Iránci mohli s USA už dávno uzavrieť dohodu. Pripustil, že niektorí iránski predstavitelia, ktorí v uplynulých týždňoch s USA rokovali o budúcnosti iránskeho jadrového programu, sú už po smrti.

Trump ďalej vyhlásil, že vojna, ktorá sa začala v sobotu s cieľom odstrániť vedenie islamskej republiky a jej armády je úspešná. Washingtonu a vláde v Jeruzaleme sa odvtedy podarilo zabiť najvyššieho vodcu Iránu ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíza Nasírzádeho, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd Mohammada Pakpúra a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu, armády a iránskeho jadrového programu.

„Robíme svoju prácu nielen pre nás, ale aj pre celý svet. A všetko sa nám to darí v predstihu,“ citovala Trumpa v ďalšom rozhovore televízia CNBC. „Veci sa teraz vyvíjajú veľmi pozitívne,“ zhodnotil.

Rozhovory sa uskutočnili ešte predtým než americká armáda v nedeľu oznámila prvé straty na životoch. Ústredné velenie amerických ozbrojených síl v nedeľu popoludní informovalo, že zahynuli traja americkí vojaci a päť ďalších je vážne zranených.

Šéf Bieleho domu tiež vyjadril presvedčenie, že iránsky ľud povstane proti teokratickému režimu a ocenil odvahu iránskych občanov, ktorí po oznámení o Chameneího smrti oslavovali v uliciach. „Ľudia tam na uliciach kričia od radosti, ale zároveň tam padá veľa bômb,“ upozornil.

