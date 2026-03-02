Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Odsekli sme hlavu hada. Židovskí politici sa tešia po zabití iránskeho vodcu. Opozícia podporila Netanjahua

Spoločný nepriateľ zjednotil v Izraeli politické sily pri pohľade na útok proti Iránu. Zvlášť to platí o likvidácii ajatolláha Alího Chameneího. Iránsky duchovný vodca, ktorý mal 86 rokov, patril totiž medzi islamských radikálov, ktorí si želajú zničenie židovského štátu. Jeho smrť si pochvaľujú nielen izraelskí vládnuci predstavitelia, ale aj opoziční politici. Pochopiteľne, že sa zhodujú aj v odpovedi na otázku, či vojenské údery boli opodstatnené.

02.03.2026 09:00
Ekonóm Kovanda o cenách ropy po útokoch na Irán
Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir zdôraznil, že zabitie Chameneího sa zapíše do dejín. „Odsekli sme hlava hada," citoval ho denník Jerusalem Post. Dodal, že si veľmi váži odhodlanie premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý sa rozhodol v súčinnosti s USA atakovať Irán. Predseda Demokratickej strany a generálmajor v zálohe Jair Golan sa vyjadril takto: „Som pyšný na našich ľudí, ktorí vedia, ako sa zjednotiť v hodinách najťažších skúšok."

Iránsky kontrast: dva svety po smrti ajatolláha

Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.

Demonštranti pália obraz amerického prezidenta...
Iránci počas demonštrácie na podporu útokov USA...
+9Iránci sa zúčastňujú demonštrácie na podporu...

Opozičný líder a niekdajší predseda vlády Jair Lapid, ktorý využije viac-menej každú vhodnú príležitosť na kritiku Netanjahua, mu teraz jednoznačne podržal chrbát: „Koordinácia s Američanmi je bezprecedentná. Celý izraelský ľud stojí za touto operáciou." Lapid vo videonahrávke ďalej podčiarkol, že Izraelčania sa zjednotili pre opodstatnený úder proti iránskemu režimu. „Všetci sme zajedno v prípade tejto operácie," dodal. Server Times of Israel podotkol, že Lapid pritom pred niekoľkými dňami na protest odišiel z rokovacej sály parlamentu, keď mal prísť rečniť Netanjahu. (Nesúviselo to s Iránom, ale s jedným vnútropolitickým sporom.)

Ďalší expremiér Naftali Bennett sa tiež postavil za Netanjahua: „Nikdy som nebol väčšmi hrdý na to, že som Izraelčan," podčiarkol po útokoch na Irán a po odstránení Chameneího. Napriek tomu, že Bennett bude jedným z hlavných súperov Netanjahua v parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia v októbri 2026, povedal ešte aj toto: „Vyjadrujem plnú podporu izraelským obranným silám, izraelskej vláde a predsedovi vlády." Doplnil, že táto podpora sa vzťahuje až do úplného odstránenia iránskeho režimu.

Aké zbrane môžu použiť USA proti Iránu?
Medzi ostrými kritikmi Netanjahua, ktorí teraz s ním súhlasia, sa nachádza aj generálmajor vo výslužbe Noami Tibon. „Myslím si, že si uvedomili, že všetky predchádzajúce rokovania s Iránom boli strata času," podotkol podľa stanice Detsche Welle o vládnucich predstaviteľoch židovského štátu. Tibon dodal, že bolo nevyhnutné zabrániť Iránu, aby niekedy v budúcnosti ešte ostreľoval Izrael s raketami. Ďalším dôvodom americko-izraelských úderov bola snaha zlikvidovať iránsky jadrový program.

Jednotný postoj k útokom nie je nijako prekvapujúci. Vládnuci a opoziční politici sa totiž v posledných týždňoch zhodovali, že použitie sily je nevyhnutné. „Izraelskí politickí predstavitelia a ich vojenskí experti opakovane tvrdili, že Teherán rýchlo obnovuje svoj arzenál rakiet dlhého doletu," ozrejmil ich dôvody denník Le Monde.

Izraelská armáda ukázala zábery z útokov v Iráne
Izraelská armáda zverejnila v sobotu 28. februára videozáznam, na ktorom sa objavili raketové odpaľovacie zariadenia v západnom Iráne. / Zdroj: Reuters

Radosť židovských politikov z odstránenia Chameneího je z ich pohľadu úplne pochopiteľná: iránsky duchovný vodca totiž dlhodobo a vytrvalo vyhlasoval, že Izrael nemá právo na existenciu. Tvrdil to opakovane, používal rôzne slová, no pointa zostávala rovnaká. „Izrael prestane existovať o 25 rokov," povedal Chamenení pred desiatimi rokmi. „Je poslaním Iránskej islamskej republiky vymazať Izrael z mapy regiónu," podčiarkol inokedy. „Izrael je ohavné spoločenstvo na Blízkom východe, ktoré bude nepochybne zničené," predpovedal pri inej príležitosti.

Chameneí používal aj rétoriku nacistov. Stalo sa to vtedy, keď hovoril o „konečnom riešení" vo vzťahu k Izraelu. Tento výraz má korene v Hitlerovej Tretej ríši, keď Nemci začali hovoriť o takzvanom konečnom riešení židovskej otázky. Nakoniec mala hrôzostrašnú podobu koncentračných táborov, v ktorých zavraždili niekoľko miliónov Židov.

Americká armáda zverejnila zábery z útoku na Irán
Americká armáda v sobotu 28. februára 2026 zverejnila video a fotografie, ktoré podľa nej ukazujú americké vojnové lode a lietadlá, ako podnikajú útoky počas rozsiahlej vojenskej operácie proti Iránu. Zdroj: Reuters/US CENTCOM / Zdroj: Reuters, US CENTCOM

