Odsekli sme hlavu hada. Židovskí politici sa tešia po zabití iránskeho vodcu. Opozícia podporila Netanjahua

Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir zdôraznil, že zabitie Chameneího sa zapíše do dejín. „Odsekli sme hlava hada," citoval ho denník Jerusalem Post. Dodal, že si veľmi váži odhodlanie premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý sa rozhodol v súčinnosti s USA atakovať Irán. Predseda Demokratickej strany a generálmajor v zálohe Jair Golan sa vyjadril takto: „Som pyšný na našich ľudí, ktorí vedia, ako sa zjednotiť v hodinách najťažších skúšok."
Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.
Opozičný líder a niekdajší predseda vlády Jair Lapid, ktorý využije viac-menej každú vhodnú príležitosť na kritiku Netanjahua, mu teraz jednoznačne podržal chrbát: „Koordinácia s Američanmi je bezprecedentná. Celý izraelský ľud stojí za touto operáciou." Lapid vo videonahrávke ďalej podčiarkol, že Izraelčania sa zjednotili pre opodstatnený úder proti iránskemu režimu. „Všetci sme zajedno v prípade tejto operácie," dodal. Server Times of Israel podotkol, že Lapid pritom pred niekoľkými dňami na protest odišiel z rokovacej sály parlamentu, keď mal prísť rečniť Netanjahu. (Nesúviselo to s Iránom, ale s jedným vnútropolitickým sporom.)
Ďalší expremiér Naftali Bennett sa tiež postavil za Netanjahua: „Nikdy som nebol väčšmi hrdý na to, že som Izraelčan," podčiarkol po útokoch na Irán a po odstránení Chameneího. Napriek tomu, že Bennett bude jedným z hlavných súperov Netanjahua v parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia v októbri 2026, povedal ešte aj toto: „Vyjadrujem plnú podporu izraelským obranným silám, izraelskej vláde a predsedovi vlády." Doplnil, že táto podpora sa vzťahuje až do úplného odstránenia iránskeho režimu.
Medzi ostrými kritikmi Netanjahua, ktorí teraz s ním súhlasia, sa nachádza aj generálmajor vo výslužbe Noami Tibon. „Myslím si, že si uvedomili, že všetky predchádzajúce rokovania s Iránom boli strata času," podotkol podľa stanice Detsche Welle o vládnucich predstaviteľoch židovského štátu. Tibon dodal, že bolo nevyhnutné zabrániť Iránu, aby niekedy v budúcnosti ešte ostreľoval Izrael s raketami. Ďalším dôvodom americko-izraelských úderov bola snaha zlikvidovať iránsky jadrový program.
Jednotný postoj k útokom nie je nijako prekvapujúci. Vládnuci a opoziční politici sa totiž v posledných týždňoch zhodovali, že použitie sily je nevyhnutné. „Izraelskí politickí predstavitelia a ich vojenskí experti opakovane tvrdili, že Teherán rýchlo obnovuje svoj arzenál rakiet dlhého doletu," ozrejmil ich dôvody denník Le Monde.
Radosť židovských politikov z odstránenia Chameneího je z ich pohľadu úplne pochopiteľná: iránsky duchovný vodca totiž dlhodobo a vytrvalo vyhlasoval, že Izrael nemá právo na existenciu. Tvrdil to opakovane, používal rôzne slová, no pointa zostávala rovnaká. „Izrael prestane existovať o 25 rokov," povedal Chamenení pred desiatimi rokmi. „Je poslaním Iránskej islamskej republiky vymazať Izrael z mapy regiónu," podčiarkol inokedy. „Izrael je ohavné spoločenstvo na Blízkom východe, ktoré bude nepochybne zničené," predpovedal pri inej príležitosti.
Chameneí používal aj rétoriku nacistov. Stalo sa to vtedy, keď hovoril o „konečnom riešení" vo vzťahu k Izraelu. Tento výraz má korene v Hitlerovej Tretej ríši, keď Nemci začali hovoriť o takzvanom konečnom riešení židovskej otázky. Nakoniec mala hrôzostrašnú podobu koncentračných táborov, v ktorých zavraždili niekoľko miliónov Židov.