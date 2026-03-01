Masaker v škole na juhu Iránu: nálet na dievčenskú školu má už 165 obetí, tvrdí tamojšia prokuratúra

Doterajšie informácie uvádzali 108 mŕtvych. Informoval o tom iránsky prokurátor, ktorého v nedeľu citovala agentúra IRNA. Školu v sobotu zasiahli americko-izraelské masívne nálety na Irán. Izraelská armáda si podľa iránskej agentúry nie je vedomá žiadnych úderov v tejto oblasti. Americká armáda uviedla, že správy preveruje.
Útok na školu je podľa denníka The Guardian zatiaľ najtragickejším prípadom s vysokým počtom civilných obetí počas americko-izraelských vzdušných úderov na Irán. Podľa britského denníka sa zdá, že škola ležala v blízkosti kasární islamských revolučných gárd.
Videá a fotografie vyhotovené krátko po útoku ukazujú stovky ľudí zhromaždených okolo čiastočne zrútenej budovy, z ktorej vychádza dym. Ľudia sa prehrabávajú v troskách a hľadajú ďalšie obete. Na niektorých záberoch je vidieť, ako ľudia vyťahujú z ruín školské aktovky a učebnice. The Guardian preveril autenticitu záznamov vrátane geolokalizácie miesta útoku.
Spojené štáty „si sú vedomé správ o ublížení civilistom v dôsledku pokračujúcich vojenských operácií. Tieto informácie berieme vážne a preverujeme ich,“ uviedol podľa The Guardian americký kapitán Tim Hawkins.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján v sobotu vyhlásil, že útok na školu bol „barbarský čin“ a „ďalšia čierna stránka na zozname nespočetných zločinov spáchaných agresormi“.
Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.
Izrael a USA pokračujú od soboty vo vojenských úderoch na Irán, ktorý v odpovedi útočí na ciele po celom Blízkom východe. Teherán po dnešnom potvrdení smrti najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího iránskymi úradmi hrozil rozsiahlymi odvetnými údermi.
Americko-izraelské údery si doteraz vyžiadali stovky mŕtvych a zranených podľa doterajších kusých informácií. Správy o obetiach z Iránu zatiaľ nie je možné overiť z nezávislých zdrojov.