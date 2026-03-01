Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Masaker v škole na juhu Iránu: nálet na dievčenskú školu má už 165 obetí, tvrdí tamojšia prokuratúra

Masaker v škole na juhu Iránu: nálet na dievčenskú školu má už 165 obetí, tvrdí tamojšia prokuratúra

Počet obetí útoku na dievčenskú základnú školu na juhu Iránu vzrástol na 165 obetí a najmenej 96 zranených.

01.03.2026 18:55
Minab, dievčenská škola, Irán, útok, Foto:
Záchranári a obyvatelia prehľadávajú trosky po izraelsko-americkom útoku na dievčenskú základnú školu v Minabe v Iráne.
debata (52)

Doterajšie informácie uvádzali 108 mŕtvych. Informoval o tom iránsky prokurátor, ktorého v nedeľu citovala agentúra IRNA. Školu v sobotu zasiahli americko-izraelské masívne nálety na Irán. Izraelská armáda si podľa iránskej agentúry nie je vedomá žiadnych úderov v tejto oblasti. Americká armáda uviedla, že správy preveruje.

Iránci prehľadávajú trosky školy, kde zahynuli desiatky ľudí - Reuters
Video
Záchranné zložky v nedeľu 1. marca 2026 kopali na mieste zničenej dievčenskej základnej školy v juhoiránskom meste Minab. / Zdroj: Reuters

Útok na školu je podľa denníka The Guardian zatiaľ najtragickejším prípadom s vysokým počtom civilných obetí počas americko-izraelských vzdušných úderov na Irán. Podľa britského denníka sa zdá, že škola ležala v blízkosti kasární islamských revolučných gárd.

Videá a fotografie vyhotovené krátko po útoku ukazujú stovky ľudí zhromaždených okolo čiastočne zrútenej budovy, z ktorej vychádza dym. Ľudia sa prehrabávajú v troskách a hľadajú ďalšie obete. Na niektorých záberoch je vidieť, ako ľudia vyťahujú z ruín školské aktovky a učebnice. The Guardian preveril autenticitu záznamov vrátane geolokalizácie miesta útoku.

Spojené štáty „si sú vedomé správ o ublížení civilistom v dôsledku pokračujúcich vojenských operácií. Tieto informácie berieme vážne a preverujeme ich,“ uviedol podľa The Guardian americký kapitán Tim Hawkins.

Iránsky prezident Masúd Pezeškján v sobotu vyhlásil, že útok na školu bol „barbarský čin“ a „ďalšia čierna stránka na zozname nespočetných zločinov spáchaných agresormi“.

Iránsky kontrast: dva svety po smrti ajatolláha

Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.

Fotogaléria
Demonštranti pália obraz amerického prezidenta...
Iránci počas demonštrácie na podporu útokov USA...
+9Iránci sa zúčastňujú demonštrácie na podporu...

Izrael a USA pokračujú od soboty vo vojenských úderoch na Irán, ktorý v odpovedi útočí na ciele po celom Blízkom východe. Teherán po dnešnom potvrdení smrti najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího iránskymi úradmi hrozil rozsiahlymi odvetnými údermi.

Americko-izraelské údery si doteraz vyžiadali stovky mŕtvych a zranených podľa doterajších kusých informácií. Správy o obetiach z Iránu zatiaľ nie je možné overiť z nezávislých zdrojov.

Facebook X.com 52 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #USA #Irán #Teherán #útok na Irán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"