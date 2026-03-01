Súhlasia s Trumpom? Prieskum odhalil, koľko Američanov v skutočnosti stojí za útokom na Irán. Čísla hovoria jasne

Súhlas s americkými útokmi, pri ktorých bol zabitý aj iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí a ďalší vysokopostavení predstavitelia, vyjadrilo približne 27 percent opýtaných Američanov. Naopak, proti je asi 43 percent a ďalších 29 percent uviedlo, že si nie sú istí. Zhruba deväť z desiatich respondentov zároveň poznamenalo, že mali aspoň minimálne informácie o útokoch, ktoré začali v sobotu skoro ráno.
Asi 56 percent občanov USA sa tiež domnieva, že Trump, ktorý v posledných mesiacoch nariadil útoky vo Venezuele, Sýrii a Nigérii, je až príliš naklonený používať vojenskú silu na presadenie záujmov USA. Tento názor zastáva 87 percent demokratov, 23 percent republikánov a 60 percent ľudí, ktorí sa neidentifikujú so žiadnou politickou stranou.
Postoje Američanov začali agentúry skúmať po spustení izraelsko-amerického vojenského zásahu proti Iránu. Na najnovšom prieskume sa zúčastnilo celkovo 1282 dospelých Američanov zo všetkých častí USA, napísala agentúra Reuters.
Trump v sobotu pri oznámení „rozsiahlych bojových operácií" v Iráne vyhlásil, že ich cieľom je „zlikvidovať bezprostrednú hrozbu" zo strany tamojšieho režimu.