Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Súhlasia s Trumpom? Prieskum odhalil, koľko Američanov v skutočnosti stojí za útokom na Irán. Čísla hovoria jasne

Súhlasia s Trumpom? Prieskum odhalil, koľko Američanov v skutočnosti stojí za útokom na Irán. Čísla hovoria jasne

Údery Spojených štátov proti Iránu schvaľuje iba každý štvrtý Američan, odmieta ich menej než polovica, ukázal prieskum agentúr Reuters a Ipsos, ktorý zverejnili v nedeľu. S názorom, že prezident USA Donald Trump je až priveľmi ochotný používať vojenskú silu, sa stotožňuje približne polovica Američanov - vrátane každého štvrtého republikána.

01.03.2026 19:25
debata (7)
Protesty v Kašmíre proti zabitiu Chameneího
Video
Ľudia v Kašmíre smútia a protestujú proti zabitiu iránskeho prezidenta Chameneího. Video: Reuters / Zdroj: Reuters

Súhlas s americkými útokmi, pri ktorých bol zabitý aj iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí a ďalší vysokopostavení predstavitelia, vyjadrilo približne 27 percent opýtaných Američanov. Naopak, proti je asi 43 percent a ďalších 29 percent uviedlo, že si nie sú istí. Zhruba deväť z desiatich respondentov zároveň poznamenalo, že mali aspoň minimálne informácie o útokoch, ktoré začali v sobotu skoro ráno.

Asi 56 percent občanov USA sa tiež domnieva, že Trump, ktorý v posledných mesiacoch nariadil útoky vo Venezuele, Sýrii a Nigérii, je až príliš naklonený používať vojenskú silu na presadenie záujmov USA. Tento názor zastáva 87 percent demokratov, 23 percent republikánov a 60 percent ľudí, ktorí sa neidentifikujú so žiadnou politickou stranou.

Iránsky kontrast: dva svety po smrti ajatolláha

Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.

Fotogaléria
Demonštranti pália obraz amerického prezidenta...
Iránci počas demonštrácie na podporu útokov USA...
+9Iránci sa zúčastňujú demonštrácie na podporu...

Postoje Američanov začali agentúry skúmať po spustení izraelsko-amerického vojenského zásahu proti Iránu. Na najnovšom prieskume sa zúčastnilo celkovo 1282 dospelých Američanov zo všetkých častí USA, napísala agentúra Reuters.

Trump v sobotu pri oznámení „rozsiahlych bojových operácií“ v Iráne vyhlásil, že ich cieľom je „zlikvidovať bezprostrednú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu.

AI verzia Benjamina Netanjahua sa prihovorila Iráncom v perzštine
Video
Netanjahu zverejnil videopríhovor vytvorený prostredníctvom umelej inteligencie, v ktorom iránsky ľud v perzštine vyzval, aby sa vzbúril proti teokratickému režimu. / Zdroj: X/netanyahu
USS Abraham Lincolm (CVN-72) Čítajte viac Irán poslal na americkú lietadlovú loď balistické rakety. Armáda USA potvrdila prvé obete
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #USA #Teherán #Americká armáda #americká politika #útok na Irán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"