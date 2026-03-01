Pakistan v plameňoch: po smrti ajatolláha hlásia 22 mŕtvych, dav zaútočil na konzulát USA a budovy OSN

Ľudia protestujúci na podporu Iránu, ktorý čelí rozsiahlej americko-izraelskej vojenskej operácii, napadli v Karáči miestny americký konzulát. Hlásených je odtiaľ desať mŕtvych a 50 ranených; niektorí sú v kritickom stave. Ďalších najmenej 12 ľudí bolo v nedeľu zabitých pri zrážkach v severnej oblasti Gilgit-Baltistán. Davy rozzúrili správy o smrti iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Chirurgička v hlavnej vládnej nemocnici v Karáči Sumaja Sajídová Taríková potvrdila, že do zariadenia bolo pôvodne privezených šesť tiel a niekoľko zranených. Uviedla však, že počet obetí vzrástol na desať po tom, čo zomreli štyria kriticky zranení ľudia.
Veľké protesty vypukli v rôznych častiach Pakistanu. V severopakistanskom meste Skardu zapálili protestujúci budovu kancelárie OSN, informoval Reuters. Toto prevažne šiitské mesto je zvyčajne pokojné a patrí medzi obľúbené turistické destinácie v severopakistanskej oblasti Gilgit-Baltistán známej svojimi himalájskymi vrcholmi. Agentúra AP píše, že v Gilgit-Baltistáne bolo zabitých dohromady 12 ľudí a vyše 80 zranených pri zrážkach s políciou. Tisíce šiitských demonštrantov rozhorčených americkými a izraelskými útokmi na Irán zaútočili podľa AP na kancelárie Vojenskej pozorovateľskej skupiny OSN a Rozvojového programu OSN (UNDP).
Stovky protestujúcich sa zhromaždili aj pred americkým konzulátom v meste Láhaur v centrálnej časti Pakistanu, odkiaľ však nie sú hlásené žiadne násilnosti. „Niektorí protestujúci sa pokúsili poškodiť bezpečnostnú bránu stovky metrov od budovy konzulátu, ale polícia ich zastavila bez použitia násilia,“ povedal Reuters jeden zo svedkov.
Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí vyjadril „hlboký zármutok nad mučeníckou smrťou“ Chameneího a vyjadril Iránu sústrasť, uviedol prezidentský úrad. Povedal: „Pakistan v tejto chvíli zármutku stojí po boku iránskeho národa a zdieľa jeho stratu,“ dodal prezident.
Americké veľvyslanectvo v Pakistane napísalo na sieti X, že správy o demonštráciách v Karáči a Láhaure sleduje, rovnako ako výzvy k ďalším protestom pri americkej ambasáde v Islamabade a generálnom konzuláte v Pešávare. Americkým občanom v Pakistane veľvyslanectvo odporučilo, aby sledovali miestne správy, monitorovali svoje okolie, vyhýbali sa väčším davom a pravidelne aktualizovali svoj status v cestovnom registračnom systéme.
Chameneí bol zabitý v sobotu pri masívnych americko-izraelských útokoch na Irán. Proiránski protestujúci sa zhromaždili aj pred prísne stráženou Zelenou zónou v irackom hlavnom meste Bagdad, kde sídli americké veľvyslanectvo, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej Irak po Chameneího smrti vyhlásil trojdňový štátny smútok.
„Pokusy protestujúcich v Bagdade sa zatiaľ podarilo zmariť, ale stále sa snažia preraziť kordón bezpečnostných síl,“ povedal agentúre AFP zdroj z irackých bezpečnostných síl. Demonštranti na policajtov zaútočili kameňmi a tí odpovedali slzným plynom, dodala AFP. Iracké médiá informovali o ďalších demonštráciách na juhu Iraku.