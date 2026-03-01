Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Rázny odkaz z Európy: Tri krajiny hrozia Iránu priamym úderom

Rázny odkaz z Európy: Tri krajiny hrozia Iránu priamym úderom

Francúzsko, Británia a Nemecko by mohli udrieť na Irán. V spoločnom vyhlásení tvrdia, že na ochranu svojich záujmov a záujmov svojich spojencov na Blízkom východe, ktorí čelia raketovým útokom Iránu, by mohli spustiť „obrannú akciu na zničenie iránskej schopnosti vypúšťať rakety a drony pri ich zdroji“.

01.03.2026 21:45
debata (1)
Totálna devastácia: zničenie iránskeho veliteľstva v srdci Teheránu
Video
Izraelské vzdušné sily zverejnili útok na iránskej veliteľstvo v Teheráne. / Zdroj: Izraelské vzdušné sily (IAF)

Predstavitelia troch európskych krajín uviedli, že sú konsternovaní „neprimeranými raketovými útokmi naslepo zahájenými Iránom proti krajinám v regióne“. Francúzsko, Británia a Nemecko uviedli, že chcú hájiť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v regióne. Medzi zvažovanými nástrojmi vyhlásenie spomína „nevyhnutné a primerané obranné aktivity na zničenie schopnosti Iránu vypúšťať rakety a drony priamo pri ich zdroji“. Vyhlásenie uvádza, že európske štáty budú o tejto možnosti rokovať so Spojenými štátmi a ďalšími spojencami.

Iránsky kontrast: dva svety po smrti ajatolláha

Posledné zbohom a prvé „Hurá“. Pozrite si, ako rozdielne prijali Iránci správu o smrti Chameneího.

Fotogaléria
Demonštranti pália obraz amerického prezidenta...
Iránci počas demonštrácie na podporu útokov USA...
+9Iránci sa zúčastňujú demonštrácie na podporu...

Zástupcovia Francúzska, Británie a Nemecka v sobotu vydali vyhlásenie, v ktorom poukazovali na to, že sa nezúčastňujú úderov proti Iránu, ktoré zahájili Spojené štáty a Izrael. Dnes však Londýn informoval, že jeho lietadlo sa zúčastnilo na ničení iránskeho dronu vypusteného proti Kataru. Iránske údery navyše zasiahli jednu francúzsku základňu v regióne.

Prezident Emmanuel Macron na dnešnom zasadnutí francúzskej bezpečnostnej rady vyzval na zvýšenie francúzskej obrannej prítomnosti na Blízkom východe. Poukázal na to, že s niektorými krajinami v regióne má Francúzsko obranné dohody, píše AFP.

Trosky v Tel Avive po zásahu iránskej rakety
Video
Video z dronu ukazuje rozsiahle škody na obytnej štvrti Tel Avivu po zásahu iránskej rakety. Video: Reuters / Zdroj: Reuters

Irán zaútočil na ďalšie krajiny v regióne, napríklad na Katar, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Je to súčasť jeho odvety za americké a izraelské údery na jeho území. Útoky zabili v spomínaných štátoch niekoľko ľudí a komplikujú leteckú a námornú dopravu v oblasti.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nemecko #Veľká Británia #Francúzsko #USA #Irán #Európa #útok na Irán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"