Rázny odkaz z Európy: Tri krajiny hrozia Iránu priamym úderom

Predstavitelia troch európskych krajín uviedli, že sú konsternovaní „neprimeranými raketovými útokmi naslepo zahájenými Iránom proti krajinám v regióne“. Francúzsko, Británia a Nemecko uviedli, že chcú hájiť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v regióne. Medzi zvažovanými nástrojmi vyhlásenie spomína „nevyhnutné a primerané obranné aktivity na zničenie schopnosti Iránu vypúšťať rakety a drony priamo pri ich zdroji“. Vyhlásenie uvádza, že európske štáty budú o tejto možnosti rokovať so Spojenými štátmi a ďalšími spojencami.
Zástupcovia Francúzska, Británie a Nemecka v sobotu vydali vyhlásenie, v ktorom poukazovali na to, že sa nezúčastňujú úderov proti Iránu, ktoré zahájili Spojené štáty a Izrael. Dnes však Londýn informoval, že jeho lietadlo sa zúčastnilo na ničení iránskeho dronu vypusteného proti Kataru. Iránske údery navyše zasiahli jednu francúzsku základňu v regióne.
Prezident Emmanuel Macron na dnešnom zasadnutí francúzskej bezpečnostnej rady vyzval na zvýšenie francúzskej obrannej prítomnosti na Blízkom východe. Poukázal na to, že s niektorými krajinami v regióne má Francúzsko obranné dohody, píše AFP.
Irán zaútočil na ďalšie krajiny v regióne, napríklad na Katar, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Je to súčasť jeho odvety za americké a izraelské údery na jeho území. Útoky zabili v spomínaných štátoch niekoľko ľudí a komplikujú leteckú a námornú dopravu v oblasti.