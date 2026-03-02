ONLINE: Blízky východ v plameňoch. Izrael v odplate útočí na ciele Hizballáhu po celom Libanone, britskú základňu na Cypre zasiahol dron

6:40 Irán „nebude rokovať so Spojenými štátmi“, vyhlásil tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Laridžání, čím poprel mediálne správy o týchto snahách, informuje AFP.
Laridžání v príspevku na platforme X poprel správy médií, podľa ktorých sa iránski predstavitelia pokúsili iniciovať rokovania s vládou prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa po vlne americko-izraelských útokov na krajinu. Útoky nasledovali po jadrových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom.
„Trump prostredníctvom svojich bludných predstáv vrhol región Blízkeho východu do chaosu a teraz sa obáva ďalších strát na životoch amerických vojakov,“ napísal Laridžání na X.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Americká armáda v nedeľu oznámila, že pri operácii proti Iránu zahynuli traja americkí vojaci a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Trump v nedeľu vyhlásil, že útoky proti Iránu budú pokračovať dovtedy, kým sa nesplnia všetky ciele Washingtonu.
6:35 Kým Donald Trump hovorí, že likvidácia Alího Chameneího bola aktom spravodlivosti proti jednému z najhorších ľudí v dejinách, naopak, Vladimir Putin považuje odstránenie iránskeho duchovného vodcu za cynickú vraždu. Na jednej strane sa americký prezident brutálnym spôsobom postavil na stranu záujmov Izraela, ktorý vidí v Iráne svoju existenčnú hrozbu, na druhej strane ruský líder stratil v regióne významného spojenca v podobe zlikvidovaného ajatolláha.. Čo znamená smrť Chameneího a rôzne scenáre vývoja v Iráne pre Kremeľ a ako to môže aj keď nepriamo ovplyvniť vojnu na Ukrajine?
6:24 Britskú základňu na Cypre zasiahol v noci na pondelok dron. Úrady bezprostredne nehlásili obete a britské ministerstvo obrany uviedlo, že situáciu riešia ozbrojené sily, informuje AFP.
Útok sa odohral o polnoci na základni Akrotiri, oznámilo ministerstvo. „Ochrana našich síl v regióne je na najvyššej úrovni a základňa reagovala, aby ochránila našich ľudí,“ uviedol vo vyhlásení hovorca rezortu obrany.
Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limassol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a lietadlá F-35.
K incidentu došlo po tom, čo Británia povolila Spojeným štátom používať jej vojenské základne na „obranné“ útoky s cieľom zneškodniť iránske rakety a odpaľovacie zariadenia, píše AFP. Britský premiér Keir Starmer však zdôraznil, že Londýn „sa nezúčastnil na počiatočných úderoch na Irán a aktuálne sa ani neplánuje podieľať na ofenzíve“. „Irán však uplatňuje taktiku spálenej zeme, preto podporujeme kolektívnu sebaobranu našich spojencov a nášho ľudu v regióne,“ ozrejmil premiér v príspevku na platforme X.
6:10 Izraelská armáda oznámila v pondelok, že podnikla vlnu útokov proti militantnému hnutiu Hizballáh po celom Libanone. Došlo k tomu po tom, čo boli z Libanonu vypálené projektily na sever Izraela, pričom k úderu sa neskôr prihlásil Iránom podporovaný Hizballáh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Libanonské štátne médiá uviedli, že Izrael zaútočil na južné predmestia Bejrútu, zatiaľ čo militantné hnutie vyhlásilo, že na Izrael udrelo raketami a dronmi. Podľa vyjadrenia tak skupina urobila v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Novinári AFP hlásili niekoľko hlasných výbuchov v libanonskej metropole.
Armáda Izraela už skôr informovala, že zachytila jeden útok z Libanonu, zatiaľ čo ostatné projektily dopadli na otvorené priestranstvá. Podľa armády neboli hlásené žiadne zranenia osôb či škody.
Libanonský premiér Nawáf Salám odsúdil raketovú paľbu na Izrael. „Bez ohľadu na to, kto je za útok zodpovedný, raketová paľba z južného Libanonu je nezodpovedným a podozrivým činom, ktorý ohrozuje libanonskú bezpečnosť a dáva Izraelu zámienku na pokračovanie vo svojich útokoch,“ napísal Salám na platforme X.
Libanon a Izrael uzavreli prímerie v roku 2024, čím sa skončili viac ako rok trvajúce boje medzi Tel Avivom a Hizballáhom. Obe strany sa však odvtedy obviňujú z jeho porušovania.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Hizballáh vyjadril solidaritu s Iránom.
6:00 Izraelská armáda oznámila v pondelok, že sa aktivovali sirény v niekoľkých oblastiach na severe krajiny po tom, čo boli z Libanonu vystrelené projektily. Ide o prvý útok z Libanonu od začiatku amerických a izraelských útokov na Irán, informuje Reuters.
Izraelská armáda vo vyhlásení ozrejmila, že zachytila jeden útok, zatiaľ čo ostatné projektily dopadli na otvorené priestranstvá. Podľa armády neboli hlásené žiadne zranenia osôb či škody.
Libanon a Izrael uzavreli prímerie v roku 2024, čím sa skončili viac ako rok trvajúce boje medzi Tel Avivom a militantným hnutím Hizballáh podporovaným Iránom. Obe strany sa však odvtedy obviňujú z jeho porušovania.
Militantné hnutie sa k úderu z Libanonu bezprostredne nevyjadrilo.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.
Hizballáh, ktorý patrí k hlavným spojencom Teheránu na Blízkom východe, v sobotu vyjadril solidaritu s Iránom. Šiitska skupina ale neuviedla, či sa do konfliktu zapojí. Agentúra AFP pripomína, že keď sa vlani v júni začala 12-dňová vojna medzi Izraelom a Iránom, do ktorej sa zapojili aj USA, Hizballáh sa na nej nepodieľal.