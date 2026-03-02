Zelenskyj ponúkol Ficovi dva termíny na návštevu Ukrajiny. Kedy by sa premiér mohol stretnúť s prezidentom?

„Ukrajina navrhla slovenskému predsedovi vlády konkrétne dátumy návštevy Ukrajiny – 6. marca alebo 9. marca," uviedla prezidentská kancelária na sociálnej sieti Telegram. V stručnej správe pripomenula, že Fico a Zelenskyj minulý týždeň spolu telefonovali a dohodli sa, že budú znovu diskutovať o všetkých otázkach.
Fico telefonicky komunikoval so Zelenským v piatok 27. februára. Premiér po výmene názorov vyhlásil, že z rozhovoru nadobudol pocit, že v Kyjeve nemajú záujem na obnovení tranzitu ruskej suroviny cez ropovod Družba.
Čo sa týka prípadného priameho stretnutia, Fico po telefonáte poznamenal, že pozvanie na rokovanie prijal, ale uprednostnil by, keby sa so Zelenským uvidel pri rokovacom stole na území Európskej únie.