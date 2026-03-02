ONLINE: Ukrajinské drony útočili na Novorossijsk, ruské na Kryvyj Rih

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 467 dní
- Zelenskyj ponúkol Ficovi dva termíny na návštevu Ukrajiny
8:20 Ukrajinské drony v noci na dnes zaútočili na ruský prístav Novorossijsk. Miestne úrady hlásia troch zranených a sedem poškodených domov. V Kryvom Rihu v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti ruský útok zasiahol bližšie nešpecifikovaný podnik, pričom na mieste vypukol požiar.
Operatívny štáb Krasnodarského kraja uviedol, že zranený bol jeden muž a dve ženy, ktorí sa nachádzali v dome zasiahnutom troskami dronu. Starosta Andrej Kravčenko krátko po polnoci oznámil, že v Novorossijsku, ktorý patrí k najdôležitejším prístavom na pobreží Čierneho mora, bolo poškodených sedem domov. Útok podľa jeho slov pokračoval aj v ranných hodinách. Úrady dočasne zastavili verejnú dopravu a nariadili vypnutie mobilného signálu v meste.
Ruská protivzdušná obrana podľa vyhlásenia ministerstva obrany v Moskve zničila 172 ukrajinských dronov, z toho 67 nad Čiernym morom, 66 nad Krasnodarským krajom a 23 nad anektovaným ukrajinským polostrovom Krym.
Dronové útoky na nepriateľa podniklo v noci na dnes aj Rusko. Náčelník správy Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža informoval o zásahu nemenovaného podniku v Kryvom Rihu. „Vypuklo tam niekoľko požiarov. Následky likvidujú hasiči. Predbežne neboli zranení žiadni ľudia,“ napísal na Telegrame.
8:00 Ukrajina navrhla premiérovi Robertovi Ficovi konkrétne marcový termíny na rokovanie o zablokovanej rope aj ďalších sporných otázkach. Kým Kyjev očakáva návštevu priamo u seba, slovenský predseda vlády by sa so Zelenským radšej stretol na neutrálnom území v rámci niektorej z krajín Európskej únie.