V Kuvajte sa zrútilo viacero amerických stíhačiek. Irán udrel na základňu Ali As-Sálim

V Kuvajte sa dnes ráno zrútilo niekoľko amerických stíhacích lietadiel, ich posádky prežili a po záchrannej operácii boli prevezené do nemocnice, oznámilo podľa tlačových agentúr kuvajtské ministerstvo obrany. Informácie o príčinách havárií neposkytlo. Iránska armáda medzitým podľa agentúry AFP oznámila, že zaútočila na americkú leteckú základňu Ali As-Sálim v Kuvajte.

02.03.2026 09:31 , aktualizované: 09:49
Americké údery na lietadlá a drony Iránu
Americká armáda zverejnila video z útokov na uzemnené lietadlá a tvrdí, že operácie v Iráne budú pokračovať. / Zdroj: Reuters

Podľa zdrojov z viacerých médií americké stroje zostrelil samotný Kuvajt a išlo o nehodu. Kuvajtská armáda si stíhačky USA zrejme zmýlila s iránskymi strojmi.

Piloti „prežil bez ujmy na zdraví“ a boli prevezení do nemocnice na vyšetrenia. Ich stav je stabilný, uvádza kuvajtské ministerstvo. Spoločne s americkými partnermi vyšetruje príčiny incidentu.

„Úrady okamžite začali pátracie a záchranné operácie, evakuovali posádky a previezli ich do nemocnice na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ich stav je stabilizovaný,“ dodalo ministerstvo.

