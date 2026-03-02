V Kuvajte sa zrútilo viacero amerických stíhačiek. Irán udrel na základňu Ali As-Sálim

Podľa zdrojov z viacerých médií americké stroje zostrelil samotný Kuvajt a išlo o nehodu. Kuvajtská armáda si stíhačky USA zrejme zmýlila s iránskymi strojmi.
Piloti „prežil bez ujmy na zdraví“ a boli prevezení do nemocnice na vyšetrenia. Ich stav je stabilný, uvádza kuvajtské ministerstvo. Spoločne s americkými partnermi vyšetruje príčiny incidentu.
„Úrady okamžite začali pátracie a záchranné operácie, evakuovali posádky a previezli ich do nemocnice na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ich stav je stabilizovaný," dodalo ministerstvo.