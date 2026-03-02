Okamura sa po konflikte v Iráne obáva masovej migračnej vlny. Babiš to vidí inak

Okamura poukázal na to, že podľa Charty OSN sa majú štáty vystríhať vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu. „Odmietam činy iránskeho režimu, ale to predsa neznamená, že sa nebude dodržiavať Charta OSN, prečo potom teda OSN existuje?“ povedal.
Spojené štáty a Izrael začali rozsiahly útok na ciele Iránu v sobotu. Teherán odpovedal odpálením rakiet a vyslaním dronov na Izrael a americké základne v regióne. Tie sa okrem Kuvajtu nachádzajú aj v Spojených arabských emirátoch, v Saudskej Arábii, Bahrajne, Katare a Jordánsku.
Podľa Okamury útok zvyšuje riziko destabilizácie nielen na Blízkom východe, ale znamená aj riziko masovej migrácie. Teraz je najdôležitejšie hľadať diplomatické riešenie, povedal. Varoval aj pred možnými dopadmi na ceny pohonných hmôt.
Okamura kritizoval deklaráciu členských štátov EÚ, na ktorej sa dohodli ministri zahraničných vecí členských krajín v nedeľu. EÚ vyzvala v súvislosti s iránskym konfliktom a situáciou na Blízkom východe k maximálnej zdržanlivosti a plnému rešpektovaniu medzinárodného práva. „Je to bezzubá deklarácia, ktorá nerieši kroky na ukončenie konfliktu. Povedal by som, že je to až zúfalé," dodal.
Pri operácii Epic Fury boli zabití iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, exprezident Mahmúd Ahmadínežád, vrchný veliteľ revolučných gárd Mohammad Pakpúr alebo minister obrany a šéf spravodajských služieb.