Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Okamura sa po konflikte v Iráne obáva masovej migračnej vlny. Babiš to vidí inak

Okamura sa po konflikte v Iráne obáva masovej migračnej vlny. Babiš to vidí inak

Útok Spojených štátov a Izraela na Irán zvyšuje riziko destabilizácie na Blízkom východe aj hrozbu masovej migračnej vlny či energetickej krízy, povedal pred dnešným rokovaním koaličnej rady novinárom šéf SPD a Snemovne Tomio Okamura. Činy iránskeho režimu odmieta, ale nemali by podľa neho znamenať, že neplatí medzinárodný poriadok a nemusí sa dodržiavať Charta OSN. Premiér Andrej Babiš (ÁNO) povedal, že Okamura hovorí na svojich voličov. Koalícia sa podľa neho nebude usilovať o to, aby strany zladili svoje stanoviská.

02.03.2026 11:10
debata

Okamura poukázal na to, že podľa Charty OSN sa majú štáty vystríhať vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu. „Odmietam činy iránskeho režimu, ale to predsa neznamená, že sa nebude dodržiavať Charta OSN, prečo potom teda OSN existuje?“ povedal.

Spojené štáty a Izrael začali rozsiahly útok na ciele Iránu v sobotu. Teherán odpovedal odpálením rakiet a vyslaním dronov na Izrael a americké základne v regióne. Tie sa okrem Kuvajtu nachádzajú aj v Spojených arabských emirátoch, v Saudskej Arábii, Bahrajne, Katare a Jordánsku.

Americké údery na lietadlá a drony Iránu
Video
Americká armáda zverejnila video z útokov na uzemnené lietadlá a tvrdí, že operácie v Iráne budú pokračovať. / Zdroj: Reuters

Podľa Okamury útok zvyšuje riziko destabilizácie nielen na Blízkom východe, ale znamená aj riziko masovej migrácie. Teraz je najdôležitejšie hľadať diplomatické riešenie, povedal. Varoval aj pred možnými dopadmi na ceny pohonných hmôt.

Okamura kritizoval deklaráciu členských štátov EÚ, na ktorej sa dohodli ministri zahraničných vecí členských krajín v nedeľu. EÚ vyzvala v súvislosti s iránskym konfliktom a situáciou na Blízkom východe k maximálnej zdržanlivosti a plnému rešpektovaniu medzinárodného práva. „Je to bezzubá deklarácia, ktorá nerieši kroky na ukončenie konfliktu. Povedal by som, že je to až zúfalé,“ dodal.

okamurovci Čítajte viac Okamurovci: blázon a darebák? Dvaja českí poslanci sa nenávidia, hoci sú bratia

Pri operácii Epic Fury boli zabití iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, exprezident Mahmúd Ahmadínežád, vrchný veliteľ revolučných gárd Mohammad Pakpúr alebo minister obrany a šéf spravodajských služieb.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Irán #Andrej Babiš #Tomio Okamura #izraelský útok na Irán
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"