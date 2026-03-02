Masaker v Južnom Sudáne: 122 mŕtvych po brutálnom útoku neznámych útočníkov

Fio bankaFio banka
Najmenej 122 ľudí bolo zabitých pri nedeľných zrážkach v Južnom Sudáne, keď skupina neznámych mužov zaútočila na mesto v oblasti Ruweng. Medzi obeťami je vyše 80 civilistov, prevažne žien, detí a starších ľudí, oznámil v pondelok minister informácií James Monyliak Majok, ktorého citovala agentúra Reuters.

02.03.2026 11:18
Južný Sudán, ktorý získal v roku 2011 nezávislosť od Sudánu, už mnoho rokov čelí nestabilite a vysokej miere chudoby. V posledných mesiacoch silnejú zrážky medzi stúpencami prezidenta Salvu Kiira a podporovateľmi jeho dlhoročného rivala Rieka Machara.

Násilie v krajine dlhodobo znepokojuje OSN, ktorá sa obáva, že v krajine opäť vypukne občianska vojna. Od začiatku nových stretov opustilo svoje domovy najmenej 280.000 ľudí, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje OSN. Južný Sudán, ktorý je najmladším štátom na svete, má asi 12 miliónov obyvateľov.

Viac na túto tému: #Afrika #ozbrojenci #Južný Sudán #Sudán
