Masaker v Južnom Sudáne: 122 mŕtvych po brutálnom útoku neznámych útočníkov

Južný Sudán, ktorý získal v roku 2011 nezávislosť od Sudánu, už mnoho rokov čelí nestabilite a vysokej miere chudoby. V posledných mesiacoch silnejú zrážky medzi stúpencami prezidenta Salvu Kiira a podporovateľmi jeho dlhoročného rivala Rieka Machara.
Násilie v krajine dlhodobo znepokojuje OSN, ktorá sa obáva, že v krajine opäť vypukne občianska vojna. Od začiatku nových stretov opustilo svoje domovy najmenej 280.000 ľudí, napísala agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje OSN. Južný Sudán, ktorý je najmladším štátom na svete, má asi 12 miliónov obyvateľov.