Prvé evakuačné lety už odštartovali. Z letiska v Abú Zabí odletelo prvé lietadlo

Vzdušný priestor nad Spojenými arabskými emirátmi (SAE) je po troch dňoch vojny na Blízkom východe opäť otvorený. Z letiska v Abú Zabí pred niekoľkými hodinami odletel prvý civilný let.

02.03.2026 11:20
Podľa informácií na webovej stránke letiska prvý evakuačný let už odletel – išlo o nákladné lietadlo smerujúce do Hongkongu.

Odlety prevádzkuje letecká spoločnosť Etihad Airways, na dnes je naplánovaných celkovo desať letov. Určené sú pre jej cestujúcich, ktorým sa nepodarilo odletieť v období od 28. februára do 2. marca. Zástupcovia dopravcu sami kontaktujú klientov a poskytujú im všetky potrebné informácie.

Informácie na stránke letiska Abú Zabí Foto: Letisko Abú Zabí
Letisko Abú Zabí Informácie na stránke letiska Abú Zabí

Lety spoločnosti Etihad Airways organizujú úrady emirátu. Na dnes sú naplánované odlety do Londýna, Paríža, Moskvy, indických miest Mumbai a Dillí, ako aj do miest Karáčí, Islamabad, Rijád, Dammám, Koči, Džidda, Bengalúru a Káhira.

Podľa informácií ruského spravodajského portálu RBC k letisku v Abú Zabí aktuálne prichádzajú viaceré autobusy s turistami, pri registrácii sa tvoria dlhé rady.

irán izrael teherán Čítajte viac ONLINE: Blízky východ pod paľbou, od soboty už 555 obetí. Viaceré krajiny Perzského zálivu hlásia výbuchy, dron zasiahol aj britskú základňu na Cypre

