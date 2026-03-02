Prvé evakuačné lety už odštartovali. Z letiska v Abú Zabí odletelo prvé lietadlo

Podľa informácií na webovej stránke letiska prvý evakuačný let už odletel – išlo o nákladné lietadlo smerujúce do Hongkongu.
Odlety prevádzkuje letecká spoločnosť Etihad Airways, na dnes je naplánovaných celkovo desať letov. Určené sú pre jej cestujúcich, ktorým sa nepodarilo odletieť v období od 28. februára do 2. marca. Zástupcovia dopravcu sami kontaktujú klientov a poskytujú im všetky potrebné informácie.
Lety spoločnosti Etihad Airways organizujú úrady emirátu. Na dnes sú naplánované odlety do Londýna, Paríža, Moskvy, indických miest Mumbai a Dillí, ako aj do miest Karáčí, Islamabad, Rijád, Dammám, Koči, Džidda, Bengalúru a Káhira.
Podľa informácií ruského spravodajského portálu RBC k letisku v Abú Zabí aktuálne prichádzajú viaceré autobusy s turistami, pri registrácii sa tvoria dlhé rady.Čítajte viac ONLINE: Blízky východ pod paľbou, od soboty už 555 obetí. Viaceré krajiny Perzského zálivu hlásia výbuchy, dron zasiahol aj britskú základňu na Cypre