Taký chaos na nebi nebol od pandémie covidu. Útok na Irán zasadil leteckej doprave ťažkú ranu

Americké a izraelské údery na Irán spôsobili najväčší dopravný chaos od pandémie covidu, píše denník The Guardian. Veľké letiská na Arabskom polostrove, vrátane letiska v Dubaji, ktoré je najrušnejším medzinárodným uzlom na svete, sú už tretí deň mimo prevádzky. Tak dlhé uzavretie vzdušného priestoru, vrátane uzavretia troch hlavných tranzitných uzlov v Perzskom zálive, je podľa denníka bezprecedentné.

02.03.2026 11:43
ADDITION APTOPIX Emirates Iran US Israel Foto: ,
Lietadlá spoločnosti Emirates parkujú na medzinárodnom letisku v Dubaji po jeho uzavretí v nedeľu 1. marca 2026. V pozadí stĺp dymu spôsobený iránskym útokom.
Lety po celom Blízkom východe boli zrušené. To narušilo tisíce spojov a paralyzovalo leteckú dopravu. Podľa údajov platformy FlightAware bolo v sobotu zrušených takmer 2 800 letov a v nedeľu 3156.

Vzdušný priestor nad Iránom, Irakom, Kuvajtom, Izraelom, Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom bol dnes stále prakticky prázdny, uviedol web na sledovanie letov Flightradar24.

Americké údery na lietadlá a drony Iránu
Video
Americká armáda zverejnila video z útokov na uzemnené lietadlá a tvrdí, že operácie v Iráne budú pokračovať. / Zdroj: Reuters

Dnes ráno bolo zrušených 1239 letov. Arabské letecké spoločnosti, vrátane Emirates sídliacich v Dubaji, Etihad Airways so sídlom v Abú Zabí alebo Qatar Airways v Dohe dohromady zrušili stovky letov.

Rušenie letov sa však netýka iba Blízkeho východu, niektorí cestujúci uviazli na trase od Bali po Frankfurt. Dopravcovia podľa The Guardian rušili lety v celom regióne. Spoločnosť Air India v nedeľu zrušila lety z Dillí či Bombaja do Európy a Severnej Ameriky.

„Nie je spôsob, ako túto situáciu uľahčiť cestujúcim. V nadchádzajúcich dňoch by ste sa mali pripraviť na oneskorenie alebo zrušenie letov na základe toho, ako sa tieto útoky budú vyvíjať. Dúfajme, že skončia,“ upozornil podľa britského denníka analytik cestovného ruchu Henry Harteveldt zo spoločnosti Atmosphere Research.

Jednou z možností, ako sa z oblasti dostať, sú súkromné ​​tryskáče. Cena za cestu z Rijádu do Európy sa pohybuje okolo 350 000 dolárov.

Perzský záliv je tiež dôležitou križovatkou pre leteckú nákladnú dopravu, čo spolu s narušenou námornou dopravou vytvára ďalší tlak na obchodné trasy.

Izraelská armáda ukázala útoky na Irán
Video
Izraelská armáda zverejnila videá, ktoré majú zachytáva útoky na iránske vojenské zariadenia.

Uzavretie vzdušného priestoru na Blízkom východe núti letecké spoločnosti využívať obmedzené letové koridory, pričom boje medzi Pakistanom a Afganistanom predstavujú ďalšie bezpečnostné riziko, uviedol Ian Petchenik, riaditeľ komunikácie spoločnosti Flightradar24. „Riziko dlhodobého narušenia prevádzky je z hľadiska komerčného letectva hlavným problémom,“ povedal Petchenik.

Státisíce cestujúcich kvôli americkým a izraelským úderom na Irán uviazli na letiskách a čakajú na repatriačné lety. Z Letiska Praha dnes aerolínie zrušili 17 letov do krajín na Blízkom východe. Zároveň z Prahy ráno odleteli dva repatriačné lety pre Čechov, ktorí sa v regióne nachádzajú.

