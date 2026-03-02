Taký chaos na nebi nebol od pandémie covidu. Útok na Irán zasadil leteckej doprave ťažkú ranu

Lety po celom Blízkom východe boli zrušené. To narušilo tisíce spojov a paralyzovalo leteckú dopravu. Podľa údajov platformy FlightAware bolo v sobotu zrušených takmer 2 800 letov a v nedeľu 3156.
Vzdušný priestor nad Iránom, Irakom, Kuvajtom, Izraelom, Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Katarom bol dnes stále prakticky prázdny, uviedol web na sledovanie letov Flightradar24.
Dnes ráno bolo zrušených 1239 letov. Arabské letecké spoločnosti, vrátane Emirates sídliacich v Dubaji, Etihad Airways so sídlom v Abú Zabí alebo Qatar Airways v Dohe dohromady zrušili stovky letov.
Rušenie letov sa však netýka iba Blízkeho východu, niektorí cestujúci uviazli na trase od Bali po Frankfurt. Dopravcovia podľa The Guardian rušili lety v celom regióne. Spoločnosť Air India v nedeľu zrušila lety z Dillí či Bombaja do Európy a Severnej Ameriky.Čítajte viac Prvé evakuačné lety už odštartovali. Turisti po dňoch neistoty konečne odlietajú z Abú Zabí
„Nie je spôsob, ako túto situáciu uľahčiť cestujúcim. V nadchádzajúcich dňoch by ste sa mali pripraviť na oneskorenie alebo zrušenie letov na základe toho, ako sa tieto útoky budú vyvíjať. Dúfajme, že skončia,“ upozornil podľa britského denníka analytik cestovného ruchu Henry Harteveldt zo spoločnosti Atmosphere Research.
Jednou z možností, ako sa z oblasti dostať, sú súkromné tryskáče. Cena za cestu z Rijádu do Európy sa pohybuje okolo 350 000 dolárov.
Perzský záliv je tiež dôležitou križovatkou pre leteckú nákladnú dopravu, čo spolu s narušenou námornou dopravou vytvára ďalší tlak na obchodné trasy.
Uzavretie vzdušného priestoru na Blízkom východe núti letecké spoločnosti využívať obmedzené letové koridory, pričom boje medzi Pakistanom a Afganistanom predstavujú ďalšie bezpečnostné riziko, uviedol Ian Petchenik, riaditeľ komunikácie spoločnosti Flightradar24. „Riziko dlhodobého narušenia prevádzky je z hľadiska komerčného letectva hlavným problémom,“ povedal Petchenik.
Státisíce cestujúcich kvôli americkým a izraelským úderom na Irán uviazli na letiskách a čakajú na repatriačné lety. Z Letiska Praha dnes aerolínie zrušili 17 letov do krajín na Blízkom východe. Zároveň z Prahy ráno odleteli dva repatriačné lety pre Čechov, ktorí sa v regióne nachádzajú.Čítajte viac V špirále sa rútili k zemi. Kuvajťania omylom zostrelili tri americké stíhačky, Irán udrel na základňu Ali As-Sálim