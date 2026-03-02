Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Irán zaútočil na kanceláriu izraelského premiéra Netanjahua. Jeho osud je neznámy

Iránske Revolučné gardy vyhlásili, že pri „prekvapivom“ útoku cielili na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a veliteľa izraelského vojenského letectva. Tvrdia, že osud predsedu vlády je nejasný.

02.03.2026 11:50 , aktualizované: 12:02
Netanjahu Foto: ,
Demonštranti pália obraz izraelského premiéra Benjamina Netanjahua počas protestu pred izraelským konzulátom v Istanbule v nedeľu 1. marca 2026.
Totálna devastácia: zničenie iránskeho veliteľstva v srdci Teheránu
Video
Izraelské vzdušné sily zverejnili útok na iránskej veliteľstvo v Teheráne. / Zdroj: Izraelské vzdušné sily (IAF)

„Kancelária zločineckého premiéra sionistického režimu a sídlo veliteľa vzdušných síl boli napadnuté a vážne zasiahnuté ozbrojenými silami Islamskej republiky pri cielených a prekvapivých útokoch raketami,“ citovali vyhlásenie Revolučných gárd iránske agentúry Tasním a Fars. „Osud premiéra sionistického režimu zostáva neznámy,“ dodali.

Trump: 'Divoký' Chameneí je mŕtvy, naša 'šľachetná' misia pokračuje
Video
Americký prezident Donald Trump o útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. / Zdroj: ta3

Irán podľa vyhlásenia od soboty vykonal desať vĺn raketových a dronových útokov proti Izraelu a vojenským základniam Spojených štátov v regióne. Izrael po najnovšej sérii úderov uviedol, že pri nich nedošlo k žiadnym úmrtiam ani zraneniam.

