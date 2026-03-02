Irán zaútočil na kanceláriu izraelského premiéra Netanjahua. Jeho osud je neznámy

Iránske Revolučné gardy vyhlásili, že pri „prekvapivom“ útoku cielili na kanceláriu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a veliteľa izraelského vojenského letectva. Tvrdia, že osud predsedu vlády je nejasný.
TASR
02.03.2026 11:50 , aktualizované: 12:02
Foto: SITA/AP, Khalil Hamra
Demonštranti pália obraz izraelského premiéra Benjamina Netanjahua počas protestu pred izraelským konzulátom v Istanbule v nedeľu 1. marca 2026.
Totálna devastácia: zničenie iránskeho veliteľstva v srdci Teheránu
Video
Izraelské vzdušné sily zverejnili útok na iránskej veliteľstvo v Teheráne. / Zdroj: Izraelské vzdušné sily (IAF)
„Kancelária zločineckého premiéra sionistického režimu a sídlo veliteľa vzdušných síl boli napadnuté a vážne zasiahnuté ozbrojenými silami Islamskej republiky pri cielených a prekvapivých útokoch raketami,“ citovali vyhlásenie Revolučných gárd iránske agentúry Tasním a Fars. „Osud premiéra sionistického režimu zostáva neznámy,“ dodali.
Trump: 'Divoký' Chameneí je mŕtvy, naša 'šľachetná' misia pokračuje
Video
Americký prezident Donald Trump o útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. / Zdroj: ta3
Irán podľa vyhlásenia od soboty vykonal desať vĺn raketových a dronových útokov proti Izraelu a vojenským základniam Spojených štátov v regióne. Izrael po najnovšej sérii úderov uviedol, že pri nich nedošlo k žiadnym úmrtiam ani zraneniam.
Čítajte viac Oko za oko? Netanjahu za Chameneího? Expert vysvetľuje, čo môže Teherán urobiť po zabití iránskeho lídra