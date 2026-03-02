Riskovali životy, aby zachránili nepriateľa: na ukrajinskom fronte mení osudy chatbot. V Kupjansku nastal nečakaný zvrat

Fio bankaFio banka
Na troskách mesta Kupjansk zrealizovala skupina ukrajinských vojakov špeciálnu operáciu, ktorej cieľom boli traja ruskí vojaci. Ich úlohou však nebolo protivníkov zlikvidovať, ale zachrániť ich.

02.03.2026 11:50
debata (7)
Podľa britského denníka The Telegraph ukrajinskí vojaci zasiahli s cieľom prevziať troch Rusov, ktorí sa rozhodli vzdať Ozbrojeným silám Ukrajiny namiesto toho, aby čelili takmer istej smrti. Svoj úmysel kapitulovať oznámili prostredníctvom špeciálnej ukrajinskej aplikácie vytvorenej práve na tento účel.

Britský denník uvádza, že od začiatku vojny sa cez tento nástroj vzdalo už približne 460 ruských vojakov. Jeho podstata je jednoduchá – ponúknuť ruským príslušníkom armády možnosť stať sa vojnovými zajatcami namiesto toho, aby zahynuli pri takzvaných „mäsových útokoch“, ktoré sú spájané s politikou ruského prezidenta Vladimira Putina.

Podľa reportáže ruskí vojaci nadväzujú prvý kontakt cez chatbota na platforme Telegram. Na druhej strane komunikácie je zástupca ukrajinského tímu, ktorý následne informuje jednotky operujúce v danej oblasti. Ukrajinské sily potom dôkladne preverujú identitu záujemcov o kapituláciu a pripravujú plán často komplikovanej evakuácie z priestoru bojov.

Pri poslednej takejto operácii zajali ukrajinskí vojaci troch ruských príslušníkov, ktorí sa vzdali v Kupjansku po piatich mesiacoch strávených v pasci vo viacposchodovej budove. Do mesta sa mali dostať starým plynovodom vedúcim pod riekou Oskol, pričom na záverečnom úseku cesty využili elektrické kolobežky.

Samotní zajatci uviedli, že im bolo sľúbené striedanie jednotiek minimálne každé dva týždne. K žiadnej rotácii však nedošlo a nedostávali ani zásoby. Podľa ich slov im neboli schopní doručiť ani jednoduchú prenosnú nabíjačku, aby si mohli udržať spojenie s velením. Rozhodnutie vzdať sa preto považovali za jedinú možnosť, ako si zachrániť život.

Tamara Kuruškina z Koordinačného štábu pre otázky vojnových zajatcov, ktorá projekt riadi, pre The Telegraph vysvetlila, že ruskí vojaci sa o aplikácii dozvedajú z letákov šírených dronmi pozdĺž frontovej línie, prostredníctvom internetovej reklamy, ale aj od rodinných príslušníkov či známych. Denník zároveň upozornil, že v jednom prípade ruský vojak, ktorý sa vzdal, pomohol pri záchrane dvoch zranených ukrajinských vojakov.

