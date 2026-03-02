Fio bankaFio banka
Udrel Trump „len tak“ z rozmaru? Irán ako prvý zaútočiť neplánoval, potvrdil Pentagón

Neexistujú žiadne spravodajské informácie, ktoré by naznačovali, že Irán ako prvý plánoval zaútočiť na americké sily. Americké ministerstvo obrany o tom v nedeľu informovalo predstaviteľov Kongresu, informuje agentúra Reuters podľa dvoch zdrojov oboznámených s touto vecou, píše TASR.

02.03.2026 12:19
trump Foto:
Žena drží fotografiu prezidenta Donalda Trumpa počas demonštrácie na podporu amerických a izraelských útokov na Irán v nedeľu 1. marca 2026 v Los Angeles.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili spoločnú vojenskú operáciu v Iráne, v rámci ktorej zabili najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a podľa predstaviteľov doposiaľ zasiahli viac ako 1000 cieľov.

Trump: 'Divoký' Chameneí je mŕtvy, naša 'šľachetná' misia pokračuje
Video
Americký prezident Donald Trump o útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. / Zdroj: ta3

Reuters uvádza, že nedeľné vyhlásenia Pentagónu pred Kongresom spochybnili jeden z kľúčových argumentov ospravedlňujúcich túto vojnu. Poprední predstavitelia administratívy Donalda Trumpova len deň predtým uviedli, že prezident sa rozhodol pre útoky na Irán aj v dôsledku náznakov o útoku Iránu na americké sily na Blízkom východe.

Historický oznam o smrti Alího Chameneího. Moderátor iránskej štátnej televízie sa zrútil
Video
Iránsky duchovný vodca Alí Chameneí je mŕtvy, oznámili štátne média. / Zdroj: Reuters

Trump nemal v úmysle „sedieť so založenými rukami a nechať americké sily v regióne čeliť útokom“, povedal jeden z predstaviteľov. Šéf Bieleho domu predtým vyhlásil, že cieľom operácie je zabrániť Iránu získať jadrové zbrane, obmedziť jeho raketový program a eliminovať hrozby pre Spojené štáty a ich spojencov. Podľa jeho slov by mohla trvať niekoľko týždňov.

Tvrdenia, že Teherán by bol čoskoro schopný zasiahnuť USA balistickou raketou, Trump nikdy nepodložil dôkazmi. Dva spomínané zdroje pre Reuters potvrdili, že tieto tvrdenia neboli podložené ani správami amerických spravodajských služieb.

Netanjahu Čítajte viac Irán zaútočil na kanceláriu izraelského premiéra Netanjahua. Jeho osud je neznámy

Demokrati spochybnili Trumpove argumenty pre začatie vojny a zdôraznili vyjadrenia Ománu, podľa ktorého rokovania medzi USA a Iránom naznačovali pokrok. Reuters dodáva, že otázky ohľadom rozhodnutia zapojiť sa do tohto konfliktu prišli v čase, kedy americká armáda oznámila prvé svoje obete.

Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu informovalo, že zomreli traja vojaci a päť ďalších utrpelo vážne zranenia. Niekoľko ďalších amerických vojakov podľa neho utrpelo ľahké zranenia a otrasy mozgu.

Americké údery na lietadlá a drony Iránu
Video
Americká armáda zverejnila video z útokov na uzemnené lietadlá a tvrdí, že operácie v Iráne budú pokračovať. / Zdroj: Reuters

Prieskum agentúry Reuters v spolupráci so spoločnosťou Ipsos v nedeľu ukázal, že 27 percent Američanov útoky schvaľuje, 43 percent neschvaľuje a 29 percent si nie je istých.

