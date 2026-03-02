Prezidentský kandidát, senátor a muž zo spisov Epsteina: V Moskve našli zastreleného magnáta

Čečenský podnikateľ a bývalý senátor Umar Džabrailov spáchal v Moskve samovraždu, informovali v pondelok ruské médiá s odvolaním sa na policajné zdroje.
Džabrailova (67) našli v noci na pondelok so strelným poranením hlavy v luxusnom rezidenčnom komplexe Vesper Tverskaja v centre Moskvy. Vedľa neho ležala zbraň. O 3.00 h miestneho času bol hospitalizovaný, ale lekári mu nedokázali zachrániť život, informovali ekonomické noviny Kommersant.
Zástupcovia orgánov činných v trestnom konaní sa k údajnej samovražde zatiaľ verejne nevyjadrili. „V tejto veci prebieha vyšetrovanie. Neexistuje žiadny kriminálny prvok. Dôvody samovraždy sa prešetrujú,“ poznamenal zdroj agentúry TASS. Džabrailov už bol hospitalizovaný po pokuse o samovraždu 1. apríla 2020.
Za severokaukazskú republiku pôsobil v rokoch 2004 až 2009 ako senátor v Rade Federácie, hornej komore ruského parlamentu. V roku 2000 kandidoval na prezidenta Ruska, s menej ako 0,1 percenta hlasov skončil na poslednom 11. mieste.
Meno podnikateľa figuruje aj vo zverejnených spisoch sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Podľa e-mailov v spisoch Umar Džabrailov v roku 2001 sprostredkoval stretnutie s Ghislaine Maxwellovou v Moskve. Predtým zverejnené dokumenty obsahujú aj fotografiu Džabrailova bez košele, ako stojí na upravenom trávniku. Džabrailov pre Bazu, kanál na Telegrame prinášajúci správy blízky Kremľu, uviedol, že Epsteina poznal, ale neboli si blízki. Povedal, že verí, že fotografia vznikla okolo roku 1990 počas tréningu karate, hoci tvrdil, že si presné okolnosti nepamätá.
V minulosti vlastnil Radisson Slavjanskaja Hotel & Business Center v Moskve. Jeho obchodný partner, americký investor Paul Tatum, bol v novembri 1996 pravdepodobne pri nájomnej vražde zastrelený 11 výstrelmi na stanici moskovského metra. Krátko predtým obvinil Džabrailova z vydierania v snahe vytlačiť ho zo spoločného hotelového projektu.
TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times a agentúry TASS.