Neznámy útočník v škótskom Edinburghu pobodal niekoľko ľudí

Podľa webu stanice BBC v oblasti medzi Sighthill a Wester Hailes bola od 10.00 h SEČ vyhlásená pohotovosť a zasahovala tam polícia. Jeden zo svedkov povedal, že útočník s nožmi vošiel na schodisko v budove, rozbil výlohu obchodu a pobodal dve osoby. Počet zranených polícia neskôr potvrdila a dodala, že jej príslušníci v oblasti zostanú, aby obyvateľov upokojili. Web The Mirror dodal, že obaja zranení sú v nemocnici.
Tlačová agentúra Press Association skôr uviedla, že miestni obyvatelia hovorili o viacerých osobách, ktoré mohli byť pobodané. Svedok, ktorý býva v západnej časti mesta, uviedol, že sa domnieva, že ozbrojený muž vstúpil do schodiska jeho bytového domu.
„Rozbil miestny obchod a podľa nepotvrdených informácií mohol pobodať dve osoby,“ povedal pre Press Association.
Na internete kolujú snímky muža s batohom a v kapuci, ktorý v rukách drží dva nože. Účet Disclose.tv na sieti X, ktorý snímku zverejnil, tvrdí, že kvôli incidentu sa v meste zavreli školy.