Definitívna demontáž systému, bijú na poplach experti. Úder Američanov a Izraela na Irán môže legitimizovať ďalšie konflikty

Izrael a Spojené štáty začali v sobotu údery proti Iránu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa má vojenská akcia zabrániť režimu získať jadrovú zbraň. Irán v odvete ostreľoval Izrael a niekoľko arabských krajín, v niektorých z nich sú americké základne. Pohrozil tiež ďalšími silnými odvetnými údermi.
„Nebudeme si robiť ilúzie o tom, že právo porušené nebolo,“ povedal Slavomír Horák z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej. Zároveň pripustil, že Izrael môže vnímať zásahy ako obranu svojich strategických záujmov, napríklad v otázke možných iránskych jadrových zbraní. Pochybuje však, že by útok viedol k zmene režimu v Teheráne, a varuje pred širšími dopadmi.
Podľa Horáka môže takýto postup poskytnúť argumenty ďalším štátom, ktoré vedú či ospravedlňujú agresívnu politiku. Ako príklad spomenul Rusko, ktoré by podľa neho mohlo poukazovať na snahu Spojených štátov meniť režim v Teheráne a podobne ospravedlňovať svoje kroky voči Ukrajine.
Horák zároveň upozornil, že pojem medzinárodného práva je do určitej miery predmetom interpretácií. Ak je vykladaný ako zákaz útočiť na iné štáty, ide podľa neho o jednoznačné porušenie. Štáty však často hľadajú alternatívne interpretácie, rovnako ako to podľa neho robí Rusko vo vzťahu k Ukrajine. Neexistuje pritom žiadna autorita, ktorá by s konečnou platnosťou rozhodla, kde je hranica porušenia.
Matouš Horčička z Asociácie pre medzinárodné otázky považuje postup Spojených štátov a Izraela za porušenie práva okrem iného preto, že podľa neho rezignovali na diskusiu s medzinárodným spoločenstvom. Pripomenul, že štáty svoje konanie odôvodňujú sebaobranou a ochranou vlastných záujmov, čo je argument naviazaný na Chartu OSN a otázku preventívnych úderov. „Fakticky to však neobstojí,“ myslí si.
Horčička zároveň upozornil, že problematické nie sú len samotné útoky, ale aj niektoré ciele. Pripomenul, že jeden z úderov zasiahol dievčenskú školu, čo môže hraničiť aj s vojnovým zločinom. Aj v prípade, že sa objekt nachádzal v blízkosti kasární či príslušníkov revolučných gárd, by takýto zásah naznačoval, že útok bol vedený chybne alebo sa nepodaril. Podľa iránskych úradov úder na dievčenskú školu na juhu Iránu zabil 165 ľudí.
Podľa Jozefa Krausa z Masarykovej univerzity v Brne je vec porušenia medzinárodného práva v tomto prípade „absolútne krištáľovo čistá“. Zároveň si však myslí, že vzhľadom na sústavnú degradáciu a deštrukciu medzinárodnoprávneho systému zo strany svetových i regionálnych mocností to nebude mať ďalšie následky, okrem faktického ukončenia súčasného mechanizmu medzinárodného práva. „Demontáž systému sa začala už skôr, teraz bola definitívne vykonaná,“ dodal.