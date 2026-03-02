Veľká rana pre EÚ. Katar po útokoch prerušil produkciu LNG, cena vystrelila

Fio bankaFio banka
Katarská štátna spoločnosť QatarEnergy pozastavila kvôli útokom na svoje zariadenia produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG), informujú tlačové agentúry. Firma je významným dodávateľom suroviny do Európskej únie. Na trhu silnejú obavy z výpadkov v dodávkach plynu v dôsledku americko-izraelského útoku na Irán. Správa viedla k ďalšiemu rastu veľkoobchodnej ceny plynu pre európsky trh.

Katar je po Spojených štátoch druhým najväčším exportérom LNG na svete. Európska únia začala po začatí ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 odoberať veľké objemy skvapalneného plynu z USA aj z Kataru, aby nahradila ruské energie, ktoré odmieta. Dovoz LNG pomohol Európskej únii vysporiadať sa s výpadkami v dodávkach ruského plynu prostredníctvom plynovodov. Únia plánuje dovoz plynu z Ruska do roku 2027 úplne ukončiť.

Spoločnosť QatarEnergy uviedla, že produkciu LNG pozastavila kvôli vojenským útokom na závody v Katare. Nespresnila, kedy chce produkciu obnoviť. Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh po správe vzrástla zhruba o 50 percent a priblížila sa k hranici 50 eur za megawatthodinu (MWh).

Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním budúci mesiac krátko pred 14:00 SEČ vykazovala vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku nárast asi o 47 percent a nachádzala sa v tesnej blízkosti 47 eur za MWh. Predtým podľa údajov serveru Barchart vystúpila až na 48,70 eura za MWh.

