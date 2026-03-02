Žiadny druhý Afganistan. USA v Iráne neplánujú „nekonečnú vojnu“, tvrdí Hegseth

Cieľom terajších útokov je podľa neho zničiť iránske rakety, námorníctvo a bezpečnostnú infraštruktúru a zabrániť krajine získať jadrové zbrane. Šéf Pentagónu to vyhlásil na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom zboru náčelníkov štábov Danom Cainom.
Iránska vláda „dostala ako dar smrť od Ameriky a smrť od Izraela“, povedal minister obrany USA. Vojna podľa neho nebola zahájená s cieľom zmeniť režim, ale „režim sa vskutku zmenil a svet je vďaka tomu lepší“. Dodal, že Washington dúfa, že Iránci sa chopia tejto príležitosti.
Šéf Pentagónu obvinil Teherán, že so Spojenými štátmi odmietol vyjednať „mierovú a rozumnú“ dohodu. Irán podľa neho zdržiaval, aby získal čas na doplnenie svojich zásob rakiet a obnovenie svojich jadrových ambícií. Americký prezident Donald Trump však podľa Hegsetha podobné hry nehrá.
Washington a Teherán sa ešte vo štvrtok zúčastnili nepriamych rokovaní v Ženeve o iránskom jadrovom programe, pričom rozhovory mali pokračovať tento týždeň. Ománsky minister zahraničia Badr Busaídí, ktorého úrad rozhovory medzi USA a Iránom sprostredkoval, deň pred americko-izraelskými útokmi stanici CBS News povedal, že vyjednávači dosiahli výrazný pokrok a dohoda o obmedzení iránskeho jadrového programu je na dosah. Irán podľa neho súhlasil, že „nikdy, naozaj nikdy nebude mať… jadrový materiál, ktorý by mohol byť použitý na výrobu (jadrovej) bomby.“
Hegseth dnes vzdal hold štyrom americkým vojakom, ktorí v konflikte prišli o život. Šéf zboru náčelníkov štábov Caine vyjadril sústrasť ich rodinám a uviedol, že USA očakávajú ďalšie straty. Na útokoch sa podľa Cainea podieľa námorníctvo, námorná pechota, letectvo, vesmírne sily a pobrežná stráž v spolupráci s izraelskou armádou.