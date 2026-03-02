Syrskyj hlási zlom: Prežili sme ťažkú zimnú bitku a oslobodili viac územia, než Rusi dobyli. Zverejnená bilancia šokuje

Podobné tvrdenia znepriatelených strán nie je možné vo vojnových podmienkach bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.
„Prežili sme túto ťažkú zimnú bitku,“ uviedol Syrskyj, podľa ktorého ruské sily za tri zimné mesiace prišli o 92 850 zabitých a zranených vojakov, teda o viac ako tisícku denne. Nepriateľ tiež stratil viac ako tristo tankov, vyše štyristo obrnených vozidiel, takmer tri tisícky diel a mínometov, 110 raketometov, 55 systémov protivzdušnej obrany, päť lietadiel, vrtuľník a desiatky tisíc dronov, jednu loď a ponorku.
„Počas troch zimných mesiacov sme zlikvidovali viac nepriateľských vojakov, než koľko ich nepriateľ naverboval. Vo februári 2026 po prvýkrát od kurskej ofenzívy získali ukrajinské ozbrojené sily kontrolu nad väčším územím, než koľko nepriateľ dokázal dobyť,“ zdôraznil ukrajinský generál v narážke na výpad ukrajinských síl do Kurskej oblasti na západe Ruska.
Pri prvom vpáde cudzích síl na ruské územie od druhej svetovej vojny, ktorý sa začal v auguste 2024, Ukrajinci ovládli stovky kilometrov štvorcových s desiatkami osád a okresným mestom Sudža. Rusi až vlani na jar za pomoci severokórejských síl ukrajinské jednotky zo svojho územia vytlačili.
Syrskyj teraz pripomenul ukrajinské protiútoky pri Oleksandrivke v Dnepropetrovskej a Huljajpole v Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny, v Kupjansku na severovýchode, ako aj pokračujúcu ukrajinskú obranu pozícií pri Pokrovsku a Myrnohrade v Donbase na východe krajiny.
Syrskyj nespomenul konkrétne údaje o oslobodenom území, avšak server RBK pripomenul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac v rozhovore pre agentúru AFP hovoril o oslobodení približne 300 kilometrov štvorcových ukrajinského územia na juhovýchode krajiny. Generál Syrskyj o niekoľko dní neskôr informoval o oslobodení približne 400 kilometrov štvorcových a ôsmich osád.