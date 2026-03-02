Orbán zverejnil satelitné snímky Družby a žiada okamžité spustenie ropovodu: „Kyjev nás vydiera“

„Na základe satelitných snímok a prevádzkových informácií, ktoré máme k dispozícii, je zrejmé, že ropovod Družba je schopný prevádzky,“ povedal Orbán po schôdzke týkajúcej sa národnej bezpečnosti v pondelok ráno po tom, čo dostal podrobnú správu o útoku na ropovod a jeho stave.
Podľa jeho slov bolo zistené, že útok priamo neovplyvnil potrubie ropovodu, preto neexistuje žiadna technická prekážka pre opätovné spustenie prevádzky. Orbán satelitné snímky následne zverejnil na sociálnej sieti.
„Opäť vyzývame prezidenta Zelenského, aby obnovil prevádzku ropovodu Družba a umožnil vstup maďarským a slovenským inšpektorom s cieľom ukončiť spor. Budeme pokračovať v našich protiopatreniach, kým Ukrajinci neobnovia dodávky ropy,“ podčiarkol Orbán.
Premiér podotkol, že to, čo robí prezident Zelenskyj, je obyčajné vydieranie Maďarska.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.